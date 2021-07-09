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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۱۵

امام جمعه سنندج تأکید کرد؛

ضرورت مشارکت همگانی برای کاهش آسیب های اجتماعی

ضرورت مشارکت همگانی برای کاهش آسیب های اجتماعی

سنندج- امام جمعه سنندج گفت: اسلام دین رأفت و مهربانی است و شایسته نیست که در جامعه اسلامی شاهد نزاع و خشونت و آسیب به جان و مال مسلمانان باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج با انتقاد از افزایش جرایم مرتبط با خشونت و نزاع در جامعه اظهار کرد: باید همه اقشار جامعه و دستگاه‌های متولی امر برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در این خصوص تلاش کنند.

وی افزود: شایسته نیست که در جامعه اسلامی یک عده‌ای هنجار شکن دست به تعدی به جان و مال مسلمانان بزنند.

امام جمعه سنندج تصریح کرد: باید با افراد هنجار شکن و کسانی که با ابزارهای نامتعارف دست به خشونت علیه مردم می‌زنند برخورد قاطع شود.

ماموستا رستمی اظهار داشت: اسلام دین رأفت و مهربانی است و شایسته نیست که یک سری افراد هنجار شکن موجب خدشه دار شدن چهره اسلام در سطح بین المللی شوند.

امام جمعه سنندج در ادامه خطبه‌های این هفته بر ضرورت توجه همگانی نسبت به اجرای احکام اسلامی در جامعه تاکید کرد و گفت: کمک به نیازمندان، آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد، نشر آموزه‌های قرآنی در بین نسل جوان، ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه از جمله مواردی است که باید همه ما نسبت به آن احساس مسئولیت کنیم.

ماموستا رستمی افزود: تقویت مبانی اخلاقی و ارزشی در جامعه زمینه ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی است لذا دستگاه‌های متولی امر باید با حساسیت بیشتری در این خصوص تلاش کنند.

کد مطلب 5253948

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