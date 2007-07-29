سیاست های توسعه طلبانه آمریکا عامل اصلی آشفتگی در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"میخائیل گورباچف" در ادامه انتقادهای خود از آمریکا اعلام کرد :‌ سقوط اتحاد جماهیر شوروی به جای اینکه، کشور را در مسیر جدید همکاری با غرب قرار دهد، آمریکا را در شرایط تجاوزکارانه و ایجاد یک امپراطوری قرار داد.

گورباچف افزود: با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایده‌ ایجاد یک امپراطوری جدید (یک رهبری مطلق) در نزد مقامهای آمریکا شکل گرفت.

وی با اشاره به نادیده گرفته شدن شورای امنیت،‌ قوانین بین ‌المللی و خواست مردم آمریکا از سوی دولت این کشور گفت : اقدامات یک جانبه و جنگ‌ های سال های اخیر در پی شکل‌ گیری این ایده انجام شدند.

گورباچف 76 ساله همانند "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه، به شدت مخالف حمله آمریکا به عراق در سال 2003 بود.

اختلاف روسیه و آمریکا در برخی موارد همچون استقرار سپر موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان، روابط دو طرف را به شرایط سرد و تاریکی رسانده تا جایی که برخی مفسران آن را به دوران جنگ سرد تشبیه می‌ کنند.

گورباچف برنده جایزه صلح نوبل در سال 1990 به خاطر نقش‌ خود در پایان دادن به جنگ سرد همانند پوتین از وجود جهان چند قطبی بدون سلطه‌ گری آمریکا حمایت کرد.

آخرین رئیس جمهوری شوروی سابق گفت : امروز هیچ کس و هیچ مرکز واحدی نمی ‌تواند بر جهان فرمانروایی کند؛ هیچ گروه واحدی از کشورها نیز نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

وی در ادامه تصریح کرد : با توجه به تحولات کنونی و در دوران حکومت رئیس جمهور فعلی آمریکا فکر نمی ‌کنم بتوانیم تغییرات اساسی در اوضاع جهان ایجاد کنیم و این امر بسیار خطرناکی است چون جهان در حال تجربه کردن یک دوره آشوب روز افزون است.

گورباچف افزود : تصمیم اخیر پوتین درباره به تعلیق در آوردن حضور روسیه در پیمان نیروهای متعارف اروپا با هدف تشویق اعضا به برگزاری یک گفتگو بر سر نسخه‌ اصلاح شده پیمان صورت گرفته است.

لازم به ذکر است، این نسخه‌ اصلاح شده مورد تصویب روسیه قرار گرفته است، ولی آمریکا و دیگر اعضای ناتو آن را تصویب نکرده اند.

گورباچف در پایان، خواستار حفظ آرامش کرملین در مناقشه دیپلماتیک با انگلیس بر سر مخالفت مسکو با استرداد‌ مظنون اصلی قتل "الکساندر لیتویننکو" جاسوس سابق روس به لندن شد.

