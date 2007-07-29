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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۹:۴۷

هیتزفلد قهرمانی بایرن را یک پیروزی بزرگ خواند

هیتزفلد قهرمانی بایرن را یک پیروزی بزرگ خواند

سرمربی تیم فوتبال بایرن مونیخ قهرمانی این تیم در رقابت های جام اتحادیه آلمان را یک پیروزی بزرگ قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتمار هیتزفلد پس از پیروزی تیم فوتبال بایرن مونیخ مقابل شالکه در دیدار نهایی جام اتحادیه گفت: این پیروزی برای ما از اهمیت فراوانی برخوردار است. بایرن فصل گذشته را با نتایج ضعیفی پشت سر گذاشت و قهرمانی در این تورنمنت پیش فصل برای این تیم ضروری بود.

وی در ادامه تصریح کرد: ما با قهرمانی در رقابت های جام اتحادیه این پیام را به گوش همگان رساندیم که تیم ما تمام تیم هایی که فصل قبل در جایگاهی بالاتر از بایرن قرار گرفتند را شکست داد.

تیم فوتبال بایرن مونیخ با شکست تیم های وردربرمن ، اشتوتگارت و شالکه برای ششمین بار به عنوان قهرمانی رقابت های جام اتحادیه فوتبال آلمان دست یافت.

کد مطلب 525398

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