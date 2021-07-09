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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۵۷

تصمیم گیری درخصوص تماشاگران بازی‌های پارالمپیک پس از المپیک

تصمیم گیری درخصوص تماشاگران بازی‌های پارالمپیک پس از المپیک

تصمیم‌گیری درباره حضور تماشاگران در بازی‌های پارالمپیک توکیو به بعد از مسابقات المپیک موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته پارالمپیک، در پی اعلام وضعیت اضطراری در توکیو به دلیل خیز مجدد همه گیری ویروس کرونا در توکیو، طرف‌های ژاپنی از ممنوعیت حضور تماشاچیان در بازی‌های المپیک خبر دادند.

همچنین در بیانیه مشترک پنج نهاد برگزاری بازی‌های توکیو ۲۰۲۰ (دولت ژاپن، شهرداری توکیو، کمیته برگزاری بازی‌ها، کمیته بین المللی پارالمپیک و کمیته بین المللی المپیک) اعلام شد که تصمیم گیری در خصوص حضور تماشاچیان در بازی‌های پارالمپیک پس از برگزاری بازی‌های المپیک انجام خواهد شد.

بازی‌های پارالمپیک دو هفته بعد از پایان المپیک به میزبانی توکیو برگزار می‌شود.

کد مطلب 5253985
زینب حاجی حسینی

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