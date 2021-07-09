به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته پارالمپیک، در پی اعلام وضعیت اضطراری در توکیو به دلیل خیز مجدد همه گیری ویروس کرونا در توکیو، طرفهای ژاپنی از ممنوعیت حضور تماشاچیان در بازیهای المپیک خبر دادند.
همچنین در بیانیه مشترک پنج نهاد برگزاری بازیهای توکیو ۲۰۲۰ (دولت ژاپن، شهرداری توکیو، کمیته برگزاری بازیها، کمیته بین المللی پارالمپیک و کمیته بین المللی المپیک) اعلام شد که تصمیم گیری در خصوص حضور تماشاچیان در بازیهای پارالمپیک پس از برگزاری بازیهای المپیک انجام خواهد شد.
بازیهای پارالمپیک دو هفته بعد از پایان المپیک به میزبانی توکیو برگزار میشود.
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