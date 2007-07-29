همکاری گسترده انگلیس با آمریکا در پروازهای "سیاه"

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آبزرورمطلبی را به عنوان سرمقاله امروز خود چاپ کرده که براساس آن انگلیس همکاری گسترده ای را با آمریکا در زمینه پروازهای سیا که اختصاص به بازداشت متهمان به شرکت در اقدامات تروریستی و انتقال آنها به نقاط نامعلوم دارد داشته است.

این خبر در حالی منتشر می شود که انتقادهای زیادی از دولت آمریکا برای راه اندازی پروازهای سیا و دایر کردن زندان های مخفی در کشورهای مختلف انجام می شود.

پس از حوداث 11 سپتامبر، سازمان سیا به بهانه مبارزه با تروریسم با همکاری برخی کشورها و سازمان ها از جمله ناتو اقدام به انجام پروازهای مخفی در آسمان کشورهای خارجی و ایجاد زندانی های مخفی در چند کشور کرد که روزنامه آبزرور در تشریح این پروازهای مخفی نام "پرواز سیاه" را انتخاب کرده است.

بر اساس این گزارش، آبزرور در شماره امروز خود مصاحبه ای با "بشیر الراوی" که به تازگی از گوانتانامو آزاد شده چاپ کرده که در این مصاحبه الراوی به تشریح چگونگی انتقال اطلاعات مربوط به خود توسط ام.آی 5 به سیا و سپس بازداشتش توسط ماموران آمریکایی، انتقال به افغانستان و سپس به گوانتانامو پرداخته است.

الراوی که یک شهروند انگلیسی محسوب می شود در اصل ملیتی عراقی دارد، او پیش از دستگیری، به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی ام.آی 5 محسوب شده و نقش انکار ناپذیری در بازداشت "ابو قتاده" نماینده بن لادن در اروپا ایفا کرده بود.

این شهروند انگلیسی در اواخر ساال 2001 در لندن بازداشت شده و سپس به زندانی در نزدیکی کابل - پایتخت افغانستان- منتقل شد، اما این پایان راه برای این شهروند جوان انگلیسی نبود، زیرا الراوی پس از افغانستان به مصر و سپس در سال 2003 به گوانتانامو منتقل شد.

به گفته این شهروند انگلیسی، در هنگام پروازهای سیاه، چشمهای ما را پوشانده و دست های ما را محکم می بستند ؛ در تمام طول سفر ما را به پشت می خواباندند و ما اجازه هیچ گونه حرکتی نداشتیم و اگر می خواسیتم اندکی جابجا شویم ما را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می دادند.

الراوی وضعیت زندان ها در افغانستان و مصر را بسیار بد توصیف کرد و گفت که در تمام روز از نعمت نور بی بهره بود و گاهی اوقات وی را در چنان هوای سردی نگه می داشتند که آب و غذا به راحتی در آن دما یخ می زد.

به گفته الراوی پس از انتقال به گوانتانامو، سازمان های جهانی در جریان بازداشت وی قرار گرفتند و پس از آنکه عفو بین الملل دریافت که دلیل محکمی برای بازداشت الراوی وجود ندارد، دولت آمریکا او را آزاد کرد.