روسیه به دنبال تقویت روابط دوجانبه استراتژیک با چین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سخنگوی وزارت خارجه روسیه طی سخنانی تاکید کرد که مسکو مصمم است که با تقویت روابط دوجانبه در طیف وسیعی از مناطق، پتانسیل پیمان همسایگی و همکاری دوستانه خود را با پکن ادامه دهد.

بر اساس این گزارش، «ماریا زاخارووا» با اشاره به بیستمین سالگرد امضای پیمان همسایگی و همکاری میان روسیه و چین گفت که دو طرف در حال تأسیس مکانیسم حقوقی و قانونی لازم بر اساس مدل‌های امروزی در زمینه روابط میان روسیه و چین و همچنین ایجاد مکانیسم شراکت جامع، تعامل استراتژیک و همکاری عملیاتی میان دو طرف هستند.

وی همچنین تاکید کرد: مطابق توافق رهبران روسیه و چین، جشن سالگرد پیمان مهمترین رویداد گفتگوی سیاسی بین دو کشور در سال جاری است.

زاخارووا تاکید کرد: روسیه همچنان مصمم است که به تلاش‌های خود برای تحقق پیمان و ادامه تعمیق روابط با چین در طیف وسیعی از مناطق، بر اساس مفهوم اصلی مندرج در سند دو جانبه (همکاری) ما، یعنی عزم راسخ برای توسعه روابط دوستانه میان مردم دو کشور ادامه دهد.