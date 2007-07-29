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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۰۸

در آغاز جلسه علنی امروز مجلس؛

حدادعادل سالروز پیروزی حزب‌الله درجنگ 33 روزه لبنان را گرامی داشت

حدادعادل سالروز پیروزی حزب‌الله درجنگ 33 روزه لبنان را گرامی داشت

رئیس مجلس شورای اسلامی، سالروز پیروزی مقاومت حزب الله لبنان را در برابر رژیم غاصب صهیونیستی را به ملت لبنان و مقاومت اسلامی لبنان و کلیه مسلمانان جهان تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنران آغازین خود در جلسه علنی امروز ، خطاب به ملت لبنان گفت: این پیروزی تنها متعلق به شما نیست بلکه متعلق به جهان اسلام است و همه مسلمانان جهان از جمله مردم ایران، در این فتح و ظفر همراه شما هستند و از خوشحالی شما شادند.

وی افزود: کلیه مسلمانانی که نزدیک به 60 سال است از غده سرطانی اسرائیل در پیکر اسلام رنج می برند و شاهد ایجاد این حکومت نامشروع هستند، از پیروزی شما خوشحالند.

حدادعادل تصریح کرد: ما برای مقاومت اسلامی، آرزوی تداوم پیروزی داریم و و امیدواریم مسلمانان اسلام در غلبه بر دشمنان موفق باشند.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن سالگرد عملیات مرصاد، اظهار داشت: یاد شهدای گرانقدر این عملیات را گرامی می داریم و لعنت و نفرین می فرستیم و بر آنانی که وطن را به بیگانه فروختند و با این عملیات هم آبروی خود و هم پشتیبانان خود را به باد دادند اما ملت رشید ایران با دفاع جانانه از اسلام و ایران برای خود افتخار آفریدند.

کد مطلب 525402

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