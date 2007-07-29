به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنران آغازین خود در جلسه علنی امروز ، خطاب به ملت لبنان گفت: این پیروزی تنها متعلق به شما نیست بلکه متعلق به جهان اسلام است و همه مسلمانان جهان از جمله مردم ایران، در این فتح و ظفر همراه شما هستند و از خوشحالی شما شادند.

وی افزود: کلیه مسلمانانی که نزدیک به 60 سال است از غده سرطانی اسرائیل در پیکر اسلام رنج می برند و شاهد ایجاد این حکومت نامشروع هستند، از پیروزی شما خوشحالند.

حدادعادل تصریح کرد: ما برای مقاومت اسلامی، آرزوی تداوم پیروزی داریم و و امیدواریم مسلمانان اسلام در غلبه بر دشمنان موفق باشند.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن سالگرد عملیات مرصاد، اظهار داشت: یاد شهدای گرانقدر این عملیات را گرامی می داریم و لعنت و نفرین می فرستیم و بر آنانی که وطن را به بیگانه فروختند و با این عملیات هم آبروی خود و هم پشتیبانان خود را به باد دادند اما ملت رشید ایران با دفاع جانانه از اسلام و ایران برای خود افتخار آفریدند.