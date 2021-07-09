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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۰۹

مسابقات شطرنج حضوری قهرمانی آذربایجان شرقی آغاز شد

مسابقات شطرنج حضوری قهرمانی آذربایجان شرقی آغاز شد

تبریز- مسابقات شطرنج استاندارد حضوری قهرمانی آذربایجان شرقی با حضور ۵۰ شطرنج باز از امروز جمعه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور شطرنج بازانی از شهرستان‌های تبریز، مراغه، اهر، بستان آباد، مرند، آذرشهر، سهند و سراب همراه بود.

اولین دور مسابقه از ظهر امروز جمعه در خانه شطرنج آذربایجان شرقی آغاز شد و شطرنج بازان در رده‌های سنی مختلف در آن به رقابت پرداختند.

مسابقه فوق با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد و نکته قابل توجه این مسابقات حضور شطرنج بازان رده‌های سنی زیر ۱۸ سال در آن بود.

شایان ذکر است مسابقات شطرنج استاندارد حضوری قهرمانی استان در ۹ دور و طی ۹ هفته برگزار خواهد شد و دور دوم این مسابقات روز جمعه ۲۵ تیرماه ساعت ۱۷ در خانه شطرنج آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5254024

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