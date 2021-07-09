مسابقات شطرنج حضوری قهرمانی آذربایجان شرقی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور شطرنج بازانی از شهرستان‌های تبریز، مراغه، اهر، بستان آباد، مرند، آذرشهر، سهند و سراب همراه بود.

اولین دور مسابقه از ظهر امروز جمعه در خانه شطرنج آذربایجان شرقی آغاز شد و شطرنج بازان در رده‌های سنی مختلف در آن به رقابت پرداختند.

مسابقه فوق با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد و نکته قابل توجه این مسابقات حضور شطرنج بازان رده‌های سنی زیر ۱۸ سال در آن بود.

شایان ذکر است مسابقات شطرنج استاندارد حضوری قهرمانی استان در ۹ دور و طی ۹ هفته برگزار خواهد شد و دور دوم این مسابقات روز جمعه ۲۵ تیرماه ساعت ۱۷ در خانه شطرنج آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.