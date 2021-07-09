قوه قضائیه برخورد جدی با بدهی های سنگین شهرداری خرمشهر داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد عادل پور عصر امروز جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بنا به اظهارات بازرسی کشور استان خوزستان و به طبع شهرستان خرمشهر مطالبات سنگی از محل یک درصد نفت، دو درصد مناطق محروم، حق آلایندگی، منابع بحران و دیگر منابع دارد که باید به استان و شهرستان پرداخت شوند.

وی بر اهمیت پرداخت این مطالبات در رفع مشکلات اساسی استان و شهرستان به ویژه مشکل اخیر شهری خرمشهر تأکید کرد و گفت: این روزها در خرمشهر داستان پرداخت نشدن حقوق کارگران شهرداری، معطل ماندن خدمات شهری و بر زمین ماندن زباله‌ها و مشکلات بسیار آن تکرار شده که جای این سوال باقی است که این وضعیت در خرمشهر تا چه زمانی وجود خواهد داشت؟

امام جمعه خرمشهر، ورود جدی دولت را لازمه رفع این مشکلات دانست و بیان کرد: آیا هیچیک از مسئولان می‌تواند با حقوق معوقه و شرایط گرانی، وام‌های عقب‌مانده زندگی کند؛ بنابراین برای رفع مشکلات کارگران و پرسنل شهرداری باید همه از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور، هیئت دولت و شخص رئیس‌جمهور اقدامی را انجام دهند.

حجت الاسلام عادل پور، اهمیت ورود قوه قضائیه را به این موضوع یادآور شد و گفت: قوه قضائیه باید برخورد قاطعانه‌ای با این وضعیت بدهی‌های سنگین شهرداری خرمشهر داشته باشد و پرونده‌ای را که در بازرسی استان و کشور در خصوص شهرداری خرمشهر تشکیل شده است به سرانجام برسد.

وی برای اصلاح ساختار شهرداری، نظارت دقیق بر دخل‌وخرج‌ها، چگونگی هزینه کرد در شهرداری خرمشهر را ضروری دانست و بر رسیدگی دولت و ورود قاطعانه قوه قضائی در رابطه با شهرداری خرمشهر تأکید کرد.