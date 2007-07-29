10 راز ناشناخته علمی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین بار اولین فلیسوفان یونان باستان به منظور توضیح درباره ناشناخته های دنیا، متدهای علمی را ارائه کردند.

این درحالی است که با وجود گذشت بیش از دوهزار سال از آغاز روشهای علمی مدرن برای توضیح فرایندهای ناشناخته دنیا، هنوزدانشمندان در توضیح بسیاری از پدیده ها ناتوان عمل می کنند.

به تازگی مجله علمی "لایو ساینس" فهرستی را منتشر کرده و 10 پدیده علمی را که تاکنون از سوی انسان معاصر توضیحی در خصوص آنها ارائه نشده معرفی کرده است.

نخستین پدیده شگفت انگیز، اتصال ذهن و بدن است و اینکه ذهن چگونه از بدن تاثیر می پذیرد و برعکس. هرچند علوم اعصاب در 20 سال اخیر پیشرفت های زیادی حاصل کرده است، باوجود این تا کنون علم نتوانسته برای این پرسش ها پاسخ قانع کننده ای ارائه کند.

ادراک فراحسی، دومین پدیده ناشناخته ای است که علم در پاسخگویی به آن ناتوان است. بسیاری از آزمایشات و تلاش هایی که برای توانایی های فراحسی انجام شده ، نتایج منفی داشته است. باوجوداین، دانشمندان امیدوارند علم آینده بتواند پاسخ مناسبی برای توانایی های جادویی قدرت های روحی ارائه دهد.

سومین پدیده شگفت انگیز "مرگ تقریبی" است. شواهد متعددی از کسانی بدست آمده است که برای چند دقیقه تاچند قدمی مرگ رفته اند و حتی علائم حیاتی را بطور کامل از دست داده و با تلاش پزشکان احیا شده اند. تمام این افراد از تونلی تاریک یاد کرده اند که پس از مرگ وارد آن شده و بطرف نقطه ای نورانی حرکت کرده اند و سپس بدن خود را درحالی که بالای آن در فضا معلق بوده اند، دیده اند. علم در این مورد نیز توضیحی ندارد.

پدیده چهارم شگفت انگیز، "یوفو" یا "بشقاب پرنده" است. یوفوها، اجسام پرنده ناشناخته ای هستند که دانشمندان علوم فضایی تا به امروز درتوضیح آنها ناتوان عمل کرده اند.

"دجا-وو"، پنجمین شگفتی دنیای علم است. این پدیده درحقیقت نوعی ذهنیت مغز است که باعث می شود، فرد احساس کند وقایع و رویدادهایی را که اکنون و در این لحظه تجربه می کند، در گذشته نیز با آنها مواجه شده است. اگرچه تحقیقات اخیر علمی توضیحاتی در این خصوص ارائه کرده است، باوجوداین، هنوز بسیاری از دانشمندان نسبت به این توضیحات به دیده شک می نگرند.

روح ششمین پدیده ای است که بارها سوپرستاره داستان های ادبی و فیلم های سینمایی شده است. اگرچه دانشمندان تابه امروز نتوانسته اند برای این مسئله توضیحی ارائه کنند، باوجوداین معتقدند که در دنیای ما ارواحی هستند که به دلیل کارهای ناتمامی که داشته اند، موفق نشده اند از این دنیا خارج شوند.

ناپدید شدن های اسرارآمیز، هفتیم پدیده علمی ناشناخته است. درحقیقت پلیس در تمام دنیا روزانه گزارشاتی دال براینکه افرادی به طرزی مشکوک ناپدید شده و هرگز پیدا نمی شوند، منتشر می کند. به اعتقاد دانشمندان این موارد هم می تواند از شگفتی های علمی باشد که تاکنون پاسخی برای آنها پیدا نشده است.

اشراق نیز از جمله ناشناخته های علمی است. این پدیده شامل حس ششم و ادراکات غیرمنطقی است که با تئوری های ریاضی قابل توضیح نیست. به اعتقاد افلاطون حافظه دنیایی شگفت انگیز است که می تواند فراتر از جسم لحظه ای دراینجا و لحظه ای دیگر در جای دیگر باشد.

"پا گنده" نیز یکی دیگر از اسرار علم است. این موجود عجیب که حیوانی بسیار بزرگ و شبیه به انسان است، از دیرباز در داستان های آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته است. در این داستان ها در شب های برفی ردپای انسانی که بنظر می رسد پاهای بزرگی داشته باشد، در کوههای تبت به جا می ماند. به اعتقاد دانشمندان این موجود عجیب می تواند واقعا وجود داشته باشد.

آخرین پدیده علمی ناشناخته "وزوز تائوس" است. تائوس شهری در نیومکزیکوی آمریکا است. درحدود 2درصد از شهروندان این شهر سالها است که صدایی شبیه به وزوز مگس را در بسامد پایین می شنوند که از بیابان های اطراف می آید. باوجود این، هنوز منبع این صدا شناسایی نشده است.