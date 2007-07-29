وزیر راه و ترابری در گفتگو با مهر خبر داد : اعلام آمادگی 3 کشور برای فروش و اجاره هواپیما به ایران

وزیر راه و ترابری در گفتگو با مهر گفت: کشورهای چک و ترکیه برای فروش و اجاره هواپیما به ایران اعلام آمادگی رسمی کرده‌اند. محمد رحمتی افزود: همچنین برخی ایرلاین‌های کشور امارات پیشنهاداتی در این باره به ما داده اند و ما روی قیمت آنها برای به توافق رسیدن در حال چانه‌زنی هستیم.

وی اعلام کرد: در خرید هواپیما توسط هواپیمایی هما محدودیتی وجود ندارد و ایرلاین‌های خصوصی هم می دانند که دولت از محل حساب ذخیره ارزی آنها را در خرید هواپیما کمک می کند.

وزیر راه و ترابری درباره وضعیت فعلی ناوگان حمل و نقل مسافری هوایی کشور اظهارداشت: در سال 85 نسبت به سال 84 نه تنها کاهش ظرفیت نداشیم بلکه حدود 15 درصد ظرفیت ناوگان افزایش یافت. این درحالی است که آمریکایی‌ها با تمام توان برای زمین گیر کردن هواپیماهای ما تلاش می‌کنند.

رحمتی ایمنی پرواز را اولویت اول بخش هوایی کشور اعلام کرد و درباره قیمت جدید بلیت هواپیما افزود: هر موقع ما خواستیم قیمت بلیت هواپیما را عادلانه کنیم مواجه شدیم با گرانی که در برخی بخش‌های دیگر اتفاق افتاد.

وزیر راه و ترابری تصریح کرد: برهمین اساس، برای رعایت حال مردم و اینکه ما دامن نزنیم به جو روانی گرانی، بلیت هواپیما را در سه سال اخیر ثابت نگه داشتیم ولی باید تاکید کرد که در هیچ جای دنیا به بخش هوایی به شیوه کشورمان یارانه نمی‌دهند. این یعنی اینکه ما پول اکثریت مردم را صرف یک اقلیت هواپیما سوار می کنیم.

وی با بیان اینکه حداکثر 3 درصد مردم با هواپیما سر و کار دارند و این خوب نیست که ما یارانه به این بخش بدهیم، خاطرنشان کرد: شورای عالی هواپیمایی کشور هنوز درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما تصمیم قطعی نگرفته است و قطعا این تصمیم با اعمال نظر دولت گرفته خواهد شد.