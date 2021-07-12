کوچ مجالس ترحیم از مساجدبه تالارها/آیاکرونا در تالارها خطری ندارد

خبرگزاری مهر، گروه استانها - آناهیتا رحیمی: اینجا انتخاب با شماست؛ از سالنهای مجلل و باشکوه گرفته تا ولیمههای رنگارنگ؛ تیمهای سیاه و شیک که میهمانان به محض ورود، جذب آن شوند. قدری که سر کیسه را شل کنید قطعاً مراسم ترحیم نیز با شکوهتر برگزار خواهد شد و دیگر جای گله و شکایت از سوی میهمانان نخواهد بود.
این روزها که شیوع ویروس کرونا مجال هر گونه برگزاری مراسمهای عزاداری را از خانوادههای معزا گرفته است جای همه چیز تغییر یافته و با کوچ مراسمهای ترحیم از مساجد به تالارها، بار دیگر قصه لاکچری بازی افراد به گونهای دیگر از سر گرفته شده است.
حالا صحبت از یک تغییر عجیب و غریب و تقلید از فرهنگ بیگانه است که، خانوادههای معزا را در سوگ عزیز از دست رفته مینشاند.
با وجود اینکه برگزاری هر گونه مراسم ترحیم به دلیل شیوع ویروس کرونا در مساجد ممنوع است اما تنور لاکچری بازی و برگزاری مراسمهای ترحیم در تالارهای عروسی مجلل و باشکوه در کلانشهر تبریز حسابی داغ شده است.
در اختیار گذاشتن دو سالن مجزا در صورت افزایش تعداد میهمانان
در این رابطه مدیریت یکی از تالارهای عروسی در کلانشهر تبریز به خبرنگار مهر گفت: ما قبلاً فقط برای صرف شام از خانوادههای معزا پذیرایی میکردیم ولی الان مراسم ختم نیز در تالار برگزار میشود و به جای مساجد که برای مراسم ترحیم بسته است مردم دوست دارند در تالار مراسم بگیرند.
ما قبلاً فقط برای صرف شام از خانوادههای معزا پذیرایی میکردیم ولی الان مراسم ختم نیز در تالار برگزار میشود و به جای مساجد که برای مراسم ترحیم بسته است مردم دوست دارند در تالار مراسم بگیرند. وی ادامه داد: انتخاب تزئین میز، شمعدانی، میوهخوری، صندلیها و از همه مهمتر، تم سیاه بر عهده خانواده معزاست که علاوه بر این انتخاب منوی غذاها نیز باید از سوی آنان انجام گیرد.
مدیریت یکی از تالارهای عروسی افزود: با در اختیار گذاشتن دو سالن برای ۳۰۰ نفر از میهمانان، خانواده معزا باید مبلغی در حدود ۲۲ میلیون هزینه کنند تا با وجود شیوع ویروس کرونا، هم فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود و هم گله و شکایت از سوی میهمانان برای اینکه تجمع صورت گرفته است پیش نیاید.
استفاده از فضای باز تالار در صورت دلخواه
وی ادامه داد: هزینه غذا بستگی به انتخاب نوع غذا و تنوع پیش غذا دارد که البته تخفیفی هم برای رعایت حال مشتری در نظر گرفته میشود.
این موضوع زمانی که با یک کارشناس مذهبی مطرح شد به خبرنگار مهر گفت: یکی از پیچیدهترین و دقیقترین امور در حوزه فرد و اجتماع، ایجاد فرهنگ و در ادامه حفظ آن در مسیر اصلی آن است.
حجت الاسلام حسین بابایی ادامه داد: البته حفظ فرهنگ، بسی سختتر و هزینهبردار از احداث آن است که تلاقی و به هم پیوستگی فرهنگ و آئین ایرانی با فرهنگ اسلامی به پیچیدگی این مقوله در ایران افزوده است.
وی با اشاره به اینکه شناخت انحرافات و یا حذف فرهنگ و تلقین فرهنگ کاذب و غیر اصیل، دقتی بالا میطلبد افزود: اصل برگزاری عزاداری جهت تکریم اموات و تسلی بازماندگان در تمام دنیا یک سیره معمول و مورد پذیرش عموم مردم بوده و به یک سیره و عرف معقول تبدیل شده است.
در برخی از نقاط شهر، گاهی با به هم آمیختگی روشهای مدرنیته برای انحراف دادن، مجالس تحریم در تالارهای بزرگی با نوعی خاص از عزاداریها مواجه هستیم که باعث انحرافات دیگری خواهد بود
به گفته این کارشناس مذهبی، نحوه برگزاری عزاداری و کیف و کم آن در ایران از جاافتادهترین فرهنگهای سنتی تلقی میشود که با سخنرانی عالم و مداحی مداحان اهل بیت (ع) با هدف پیام تسلیت به بازماندگان، به همراه تنبه و بیداری نسبت به سایرین انجام میشود.
عرف زدگی و انحراف از مسیر اصلی
بابایی بیان کرد: از سویی فرهنگ عزاداری به نوعی عرف زدگی و رهایی مسئولین مربوطه به بهانه واگذاری امور فرهنگی به صاحبان فرهنگ، باعث نفوذ پذیری شدید و در نهایت انحراف از مسیر اصلی شده است.
وی گفت: در برخی از نقاط شهر، گاهی با به هم آمیختگی روشهای مدرنیته برای انحراف دادن، مجالس تحریم در تالارهای بزرگی با نوعی خاص از عزاداریها مواجه هستیم که باعث انحرافات دیگری خواهد بود که امید است مسئولین مربوطه با درک صحیح و عمیق از مقوله فرهنگ به ویژه فرهنگ برخاسته از مبانی دینی به نام عزاداری را جدی بگیرند.
بابایی ادامه داد: یکی از رسوم فوق العاده زشت و خطرناک که در وضع کنونی دامنگیر جامعه شده است، عزاداریهای لاکچری در تالارهای لوکس میباشد که با فرهنگ و آداب جامعه ایران اسلامی مغایرت دارد.
الگوبرداری نامناسب از غرب
این کارشناس مذهبی معتقد است: منشأ این مسئله ناشی از الگوبرداری نامناسب از کشورهای غربی است که نقش به سزایی در تغییر سنتهای حاکم بر جامعه دارد و به مرور زمان، زمینه ساز آسیبهای مسموم در جامعه میشود که به جای عزاداری سنتی و کارهایی که موجب تسکین آلام خانواده معزا میشود خرافاتی مثل رها کردن بادکنکهای سفید یا کبوترهای سفید و.......که یکی از سنتهای غربی است که متأسفانه در کشور ما نیز رایج شده است که با فرهنگ عزاداری ایرانی کاملاً بیگانه است.
انگیزه این افراد از برگزاری این نوع مراسمها، بیشتر به خاطر خودنمایی و فخرفروشی میباشد که به دنبال کسب یک وجهه، شخصیت و شهرت اجتماعی هستند اما غافل از اینکه شخصیت پولکی ارزشی ندارد
وی گفت: اعمال چنین سنتهای غربی به بهانه اینکه عزاداری و گریه و زاری درصد ابتلاء به افسردگی را افزایش میدهد رواج یافته است اما به گفته متخصصان این امر، آنچه که موجب ابتلاء به افسردگی میشود، عدم برگزاری عزاداری معقول است که از یک سو تبدیل شدن عزاداریهای سنتی به زدن دف، نی و موسیقی تا جایی که در این مراسم نمیتوان چندان غم و اندوه را در میان وابستگان مشاهده کرد.
کسب وجهه و شخصیت اجتماعی
بابایی، لوکس گرایی، تجمل گرایی، شهرت طلبی و فخرفروشی را مهمترین عامل برای برگزاری این گونه مراسم ترحیم لاکچری دانسته و افزود: در چنین مراسمهایی شاهد تاج گلهای بسیار گران قیمت و با پذیراییهای بسیار پر هزینه هستیم که باعث اختلاف طبقاتی و صدمههای روحی و روانی، فردی و اجتماعی میشود.
این کارشناس مذهبی در پایان گفت: انگیزه این افراد از برگزاری این نوع مراسمها، بیشتر به خاطر خودنمایی و فخرفروشی میباشد که به دنبال کسب یک وجهه، شخصیت و شهرت اجتماعی هستند اما غافل از اینکه شخصیت پولکی ارزشی ندارد.
این حکایت برگزاری یک مراسم عزاداری با شکوه و مجلل در تالارهای عروسی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیتهای حاکم شده در مساجد، رونق یافته است.
شاید همان مجالسی که در مساجد برگزار میشد و با یک وعده غذا در رستوران ختم به خیر میشد حالا منجر به تغییر یک فرهنگ و الگوبرداری از سنتهای غربی شده است.
نظر شما