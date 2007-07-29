"تاریخ احمدشاهی" به کوشش سرور مولایی منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه انتشاراتی عرفان علاوه بر این اثر، کتاب هایی چون "اخلاق نیکوماخوس"، "ظهور افغانستان مدرن" (نوشته وارطان گریگوریان با ترجمه علی عالمی کرمانی)، "ادب فارسی در عهد غزنوی"، "پاسخ سنت به سکولاریسم در افغانستان" (نوشته یاسین رسولی) را تا پایان هفته روانه بازار کتاب می کند.

این ناشر که از آغاز امسال 25 عنوان کتاب در حوزه های شعر و داستان افغانستان به چاپ رسانده، برای چاپ "زندگی خواجه عبدالله انصاری" در وزارت ارشاد به مشکل برخورده است.

از نشر عرفان به تازگی "فیض قدس"، "محمد در شیرخوارگی" (سرگذشت پیامبر اسلام) و "شکیبایی، دموکراسی و حقوق بشر" منتشر شده است.