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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۲۲:۱۰

۱۵۱ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند

۱۵۱ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند

زنجان-۱۵۱ نفر به علت ابتلا به ویروس کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ۲۴ ساعت گذشته ۵ نفر دیگر به آمار مبتلایان به کرونا ویروس بستری شده در استان زنجان افزوده شده است.

از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۲۷ هزار و ۲۲۲ نفر به علت ابتلا و یا مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه برداری یا بستری شده اند.

از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۸ هزار و ۱۷۳ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

در ۲۴ ساعت گذشته با جان باختن یک بیمار کرونایی دیگر تعداد جان باختگان مبتلا به کرونا ویروس در استان به هزار و ۵۰۸ نفر رسید.

در استان زنجان هم اکنون ۱۵۱ نفر به علت ابتلا به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.

کد مطلب 5254094

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