خبرگزاری مهر - گروه استانها، معصومه فصاحت: در این شهر انتظار برای یک سفر کوتاه بین شهری طولانیتر از باور است چراکه ترمینالی در کار نیست و حمل و نقل نیز حال خوشی ندارد، نبود پایانههای مسافربری در شهر توریستی چادگان که به عنوان ویترین شهر در چشم مسافران و گردشگران خودنمایی میکند، در کیفیت خدمترسانی به گروههای هدف تأثیر منفی گذاشته و نارضایتیهایی به وجود آورده است.
نبود پایانه موجب شده رانندگان وسایل نقلیه که محل ثابتی برای حمل مسافران برون شهری و درون شهری ندارند مبادرت به پارک ماشین در نقاط مختلف شهر کنند که ضمن سرگردانی مسافران، ترافیک شهری را نیز در پی دارد.
با مینیبوس ۵۰ سال قبل که نمیشود در قرن ۲۱ درست کار کرد
صفرعلی عرب از رانندگان چادگانی با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل چادگان فرسوده شده است، در این ارتباط به خبرنگار مهر، میگوید: با مینیبوس ۵۰ سال قبل که نمیشود در قرن ۲۱ درست کار کرد.
وی با بیان اینکه دستگاههای مربوطه از جمله فرمانداری و حمل و نقل جادهای باید به موضوع ساماندهی حمل و نقل در چادگان ورود پیدا کنند، میافزاید: مینیبوسها بیش از ۶۰ کیلومتر نباید تردد کنند و این در حالی است که وقتی تعداد مسافران برای مقصد اصفهان زیاد باشد از این وسیله حمل و نقل عمومی استفاده میشود.
مسافران در شهر سرگردان هستند
احسان عباسی از شهروندان چادگانی است که هر چند روز یک بار به اصفهان سفر میکند، وی در این ارتباط به خبرنگار مهر میگوید: داخل مینیبوسها نظافت نمیشود و در این شرایط خاص کرونایی حتی روکش صندلیها و پرده شیشهها شستشو نشده است و مسافرتهای ضروری نیز برای مسافران خطر در پی دارد.
چادگان شهری است که به دلیل آب و هوای خوب و مساعد در فصل تابستان و و پیست اسکی در زمستان در همه فصول زمستان شلوغ و پر از مسافر است؛ احداث ترمینال مسافربری در این شهر علاوه بر رونق گردشگری از مشکلات مسافران کم میکند وی میافزاید: از سویی مسافران باید کنار جاده سرگردان باشند تا ظرفیت مینیبوس تکمیل و به مقصد شهرهای اطراف حرکت کند، در هنگام برگشت از اصفهان نیز مسافران در ترمینال صمدیه اصفهان سرگردان میشوند.
این شهروند چادگانی تصریح میکند: مسئولان گذشته شهرستان چندین بار برای ساخت ترمینال چادگان ورود پیدا کردند اما نتیجهای صورت نگرفته است و این در حالی است که چادگان از شهرهای گردشگرپذیر است و وجود یک پایانه مسافربری جذابیت بیشتر و بهتری برای مسافران دارد، امیدوارم مسئولان فعلی در اجرای این پروژه همت کنند.
مینیبوس فرسوده برای مسافر مخاطرات جانی دارد
چادگان شهری است که به دلیل آب و هوای خوب و مساعد در فصل تابستان و و پیست اسکی در زمستان در همه فصول زمستان شلوغ و پر از مسافر است؛ احداث ترمینال مسافربری در این شهر علاوه بر رونق گردشگری از مشکلات مسافران کم میکند چراکه شرایط فعلی موجب شده تا هر فردی که ماشینی برای حمل و نقل عمومی دارد اقدام به حمل مسافر کند و مشکلاتی برای افراد رقم بخورد.
منتظر رأی کمیسیون ماده ۵ استان هستیم
فرماندار چادگان در ارتباط با دلایل تأخیر در ساخت پایانه در این شهر به مهر میگوید: از اردیبهشت سال ۹۸ پیگیر ساخت ترمینال شدیم و برای جانمایی زمین مناسب رایزنی انجام شد تا اینکه قطعه زمینی به متراژ حدود دو هزار متر مربع در داخل محدوده شهر با تأیید شورای ترافیک شهرستان در نظر گرفتیم.
عباس توکلی میافزاید: اکنون منتظر برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۵ استان هستیم تا تغییر کاربری زمین را تأیید کند، دلیل تأخیر برگزاری این جلسه بیماری کرونا است، پس از تأیید راه و شهرسازی استان و سایر مراحل اداری زمین ساخت ترمینال از مالکیت دولتی خارج میشود.
رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای چادگان نیز اظهار داشت: زمین ساخت ترمینال در شهر چادگان در نظر گرفته شده است و اکنون بحث تغییر کاربری آن وجود دارد که نیاز به موافقت اداره راه و شهرسازی استان دارد.
سعید محمدخانی میافزاید: اگر تغییر کاربری زمین ساخت ترمینال در کمیسیون ماده ۵ استان تأیید شود به استانداری برای تصویب نهایی فرستاده میشود، اما تاکنون در راه و شهرسازی استان جلسهای تشکیل نشده است، تمام نقشههای پروژه توسط راهداری و حمل و نقل جادهای تهیه شده است.
رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای چادگان ادامه میدهد: در شهر چادگان اتوبوس به دلیل به حد نصاب نبودن مسافر نداریم و حمل و نقل مسافران به مقصد اصفهان با یک دستگاه تاکسی و اگر مسافر بیشتر باشد با مینی بوس انجام میشود، مسافران مقصد تهران به شهر داران میروند تا با اتوبوسهای این شهر عازم مقصد تهران شوند.
استفاده از مینیبوس فرسوده و با طول عمر ۳۰ و ۵۰ سال برای مسافران مخاطراتی به همراه دارد و حتی اگر حادثهای جانی در پی نداشته باشد، امنیت روانی مسافران به خاطر شرایط نا مناسب آنها در یک مسیر دو ساعته دچار اخلال میشود، تنها راه رفع این مشکل مهم احداث ترمینال است تا مسافران با خیال راحت از نقاط مختلف شهرستان به این مکان مراجعه و از آنجا به اصفهان یا مقصدهای دیگر سفر کنند.
زمین ساخت ترمینال در شهر جانمایی و در شورای ترافیک شهرستان تأیید شده است
رئیس اداره راه و شهرسازی چادگان در ارتباط با ساخت ترمینال در شهر چادگان، اظهار میکند: پس از بررسیهای به عمل آمده توسط تیم کارشناسی اداره کل راهداری و حمل نقل جادهای، در اراضی دولتی شهر چادگان، زمین پیشنهادی ترمینال مشخص شد.
در شهر چادگان برای ساخت ترمینال زمینی در قسمت محدوده داخل شهر جانمایی و در شورای ترافیک شهرستان نیز تأیید شد اما واگذاری زمین دولتی به شهرداری پس از طی مراحل تغییر یا تعیین کاربری انجام میشود مهدی محمدی میافزاید: با توجه به سند تک برگ مادر در آن محدوده، با موافقت معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان تغییر کاربری به واحد شهرسازی و معماری اداره کل ارجاع و پس از اخذ استعلامهای مربوطه در جلسه کمیته کار کارشناسی اداره کل با حضور شهردار و شورای چادگان و دیگر اعضا موافقت شد اما چند ماه است که منتظر تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۵ تلفیق از سوی استانداری هستیم تا تغییر کاربری و پس از سیر مراحل واگذاری صورت گیرد.
رئیس راه و شهرسازی چادگان تاکید میکند: در شهر چادگان برای ساخت ترمینال زمینی در قسمت محدوده داخل شهر جانمایی و در شورای ترافیک شهرستان نیز تأیید شد اما واگذاری زمین دولتی به شهرداری پس از طی مراحل تغییر یا تعیین کاربری انجام میشود.
وی ادامه میدهد: پرونده از سوی راه و شهرسازی استان آماده است تا در کمیسیون ماده پنج تلفیق استان بررسی و به تجمیع نظر برسد تا پس از تأیید به شورای برنامهریزی ارسال شود تا کاربری نهایی آن تأیید و بحث واگذاری آن در قالب مختلف در دستور کار قرار گیرد.
محمدی ادامه میدهد: طرح توجیهی شهرداری برای ترمینال در حد پیش فرض تهیه شده است و همچنین اعتبار مصوب از بالاترین مقام اجرایی جهت ساخت ترمینال برای سیر مراحل واگذاری ضرورت دارد.
احداث پایانه مطالبه بحق شهروندان چادگانی است
عرب چادگانی شهردار چادگان در ارتباط با مطالبات شهروندان در احداث پایانه به پاسخی اندک قناعت کرده و در این ارتباط میگوید: یکی از مطالبات مهم شهروندان و یکی از مشکلات بزرگ شهر موضوع حمل و نقل است که این موضوع همکاری تمام مسئولان را میطلبد و قطعاً شهرداری چادگان نیز پیگیری و حصول نتیجه این موضوع را در اولویت قرار داده است.
پرونده موضوع احداث پایانه در چادگان سالهاست در پستوی بی توجهی مسئولان خاک میخورد و هیچکس مسئولیت آن را برعهده نمیگیرد چراکه هر نهادی انتظار دارد که دیگری کلنگ آغاز آن را بر زمین بزند؛ با توجه به اینکه این شهر در زمستان و تابستان گردشگران زیادی دارد، وحدت و همدلی مسئولان و بخش خصوصی لازم است شاید که در فصلی جدید از سال بالاخره طرح احداث پایانه این شهر به سرمنزل مقصود برسد.
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