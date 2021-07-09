بانوی کردستانی رکورد ملی ماده 100متر با مانع کشور را شکست

حامد جولایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه مسابقات دو و میدانی قهرمانی و انتخابی نوجوانان بانوان کشور عصر جمعه «آژین قادری» بانوی دو و میدانی کار خوش آتیه کردستانی با ثبت زمان ۱۵ ثانیه و ۱۴ صدم ثانیه ضمن تصاحب نشان زرین طلای ۱۰۰ متر با مانع، رکورد ملی این ماده را نیز شکست.

وی افزود: این موفقیت در بخش بانوان در حالی صورت گرفته است که تیم کردستان در بخش آقایان نیز چند روز پیش با اقتدار بر سکوی نخست رقابت‌های دو و میدانی نوجوانان کشور ایستاد.

جولایی اعلام کرد: تیم آقایان کردستان در پایان رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی نوجوانان کشور با کسب چهار نشان خوش رنگ طلا و سه مدال برنز بر سکوی نخست تکیه زد و کاپ قهرمانی را با افتخار بالای سر بُرد.

وی افزود: امیدواریم بانوان نوجوان کردستانی در پایان این رقابت‌ها با کسب مدال‌های رنگارنگ جایگاه خوبی را در سطح کشور کسب کنند.