تلاش برای ثبت جهانی آثار معنوی دفاع مقدس/احداث موزه صلح و موزه زنان شهید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مقیمی دبیر ستاد گردشگری جنگ کشور در این جلسه گفت: ستاد گردشگری جنگ ،21 مهرماه سال گذشته بنا به تدبیر رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و پس از ابلاغ هیئت دولت مبنی بر تدوین طرح جامع گردشگری جنگ ، تشکیل شد.

وی افزود: براساس قانون مجلس شورای اسلامی ، پشتیبانی از کاروان های راهیان نور برای بازدید از مناطق دفاع مقدس بر عهده سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گذاشته شده است ، و این سازمان نیز دستورالعمل های لازم را به معاونت های خود ابلاغ کرده است.

مقیمی گفت: جهت برقراری هماهنگی و مدیریت این سفرها تصمیم گرفته شده، ستادی با عنوان ستاد گردشگری جنگ در سازمان میراث فرهنگی تشکیل شود .

وی افزود: شکل گیری سفرهای خود جوش که توسط مردم از مناطق جنگی به عمل آمد، حرکت خوبی بود که بعد از پایان جنگ اتفاق افتاد چرا که این سفرها خود باعث شد تا دفاع مقدس و فرهنگ ارزشمند آن زنده نگه داشته شود.

دبیر ستاد گردشگری جنگ کشور گفت: سازمان میراث فرهنگی ، خود را موظف می داند تا سفرهای کشور را ساماندهی و هدایت کند، بر همین اساس از سفرهای راهیان نور نیز به عنوان یک سفر خاص حمایت خواهد کرد. با این تفاوت که قصد دارد این سفرها را از یک حرکت فصلی و منطقه ای ، به حرکتی در تمام زمان و مکان گسترش دهد و هدایت و کنترل بهتر و بیشتری از آن انجام دهد.

وی افزود: یکی از مواردی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، بحث توسعه زیر ساخت های لازم است چرا که اگر کسی به عنوان یک گردشگر در مناطق عملیاتی حضور پیدا می کند باید تمامی زیر ساخت های لازم جهت این سفر برایش فراهم باشد.

دبیر ستاد گردشگری جنگ کشور گفت: کمک جهت تاسیس آژانس های سفرهای خاص به مناطق دفاع مقدس می تواند یکی از اقدامات مهم در این خصوص باشد بطوریکه در این زمینه گامهایی نیز برداشته شده است.

مقیمی تشکیل موزه های دفاع مقدس را یکی از وظایف مهم و تخصصی این ستاد بر شمرد وتصریح کرد: هم اکنون در حال بررسی و احداث موزه های جنگ در استانهای تهران، کرمان، کرمانشاه، کردستان، ایلام و آذربایجان غربی هستیم و امیدواریم با هماهنگی های لازم هرچه سریعتر این امر محقق شود.

وی افزود: احداث موزه صلح از دیگر برنامه های تدوین شده است که هم اکنون در حال تجهیز این موزه هستیم و انشا الله در هفته دفاع مقدس ( 30 شهریور ) در پارک شهر تهران افتتاح خواهد شد. همچنین احداث موزه شهدای زن نیز در دستور کار قرار دارد که به زودی کار احداث آن نیز به پایان می رسد.

دبیر ستاد گردشگری جنگ گفت: یکی دیگر از اقداماتی که در خصوص ثبت و ضبط ارزش های والای دفاع مقدس باید انجام شود ، ثبت فرهنگ دفاع مقدس به عنوان میراث مردمی است.

وی افزود: امیدوارم بتوانیم این میراث انسانی را ابتدا در کشور و سپس در یونسکو برای حفظ و اشاعه بهتر آن به ثبت برسانیم .

استاندار کرمانشاه نیز در این جلسه ، گفت: خوشحالیم که هر چند وقت یکبار روح و فکری تازه در حوزه مدیریتی و در کالبد جامعه وزیده می شود و تشکیل ستاد گردشگری جنگ نیز یکی از آنها است.

مجید غفوری افزود: با توجه به غنای دفاع مقدس و وجود فرهنگ خاص آن دوران ، باید در حفظ آن و انتقال کامل فرهنگ ارزشی دفاع مقدس به نسل های آینده بکوشیم، در غیر این صورت هم به خود و هم به نسل آینده جفا کرده ایم .

استاندار کرمانشاه با اشاره به اقدام ارزشمند تشکیل ستاد گردشگری جنگ، گفت: باید تمامی انرژی هایی که در این راه وجود دارد به منظور بهره برداری بهتر، در یک مکان جمع شود و تشکیل این ستاد گامی است در جهت رسیدن به این هدف که باید مورد حمایت قرار گیرد.

غفوری در ادامه با اشاره به اهمیت تشکیل موزه های جنگ ، گفت: در سال گذشته مقدمات احداث موزه دفاع مقدس در کرمانشاه را انجام داده ایم و هم اکنون نیز گروه مشاوره و مجری آن مشخص شده و امیدواریم در سال آینده کار احداث این موزه را رسما آغاز کنیم.

استاندار کرمانشاه گفت: باید با حمایت از فرهنگ و ارزش های والای دفاع مقدس ، ضمن اشاعه و گسترش آن در سطح جامعه در حفظ این یادگارها جهت نسل های آینده تلاش کنیم و هیچ کس نباید در این زمینه کوتاهی و قصوری داشته باشد.