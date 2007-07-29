مسئول دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی در گفتگو با مهر : مناقشه وزارت علوم و کشاورزی بر سر یک ماده پیش نویس قانونی ایمنی زیستی

دکتر محسن جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت علوم خواستار اصلاح این ماده بر اساس پروتکل ایمنی زیستی بود که این موضوع با مخالفت وزارت جهاد کشاورزی مواجه شد.

مسئول دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی گفت: در نهایت پیش نویس به امضای نمایندگان حاضر در جلسه رسید و تغییری نیز در آن صورت نگرفت.

وی گفت: پیش نویس قانون ایمنی زیستی بر اساس نظر معاون اول ریاست جمهوری به عنوان رئیس شورا یا به هیئت دولت ارائه و یا پس از برگزاری جلسه دیگری برای جمع بندی نهایی به هیئت دولت فرستاده می شود.

به گزارش مهر، در جلسه گذشته شورای ملی ایمنی زیستی که با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر علوم و نمایندگان سایر اعضای این شورا برگزار شد، در پیش نویس قانونی ایمنی زیستی اصلاحاتی صورت گرفت و سایر موارد از جمله ماده 3 این قانون به جلسه بعدی موکول شد.

در جلسه گذشته بند 14 به ماده یک قانون اضافه شد. بر اساس این بند مراجع ذی صلاح : دستگاه های اجرایی به موجب قانون نسبت به صدور، تعلیق لغو مجوز و نظایر آن از جمله نظارت بر هر گونه فعالیت مرتبط با موجودات تراریخته ژنتیکی اقدام می کنند. همچنین در این پیش نویس مواد 21 و 22 جابجا شده اند.

در ماده 23 نیز عبارت " کمیسیون هماهنگی" جایگزین " سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری کمیسیون هماهنگی" شد. ماده 23 عنوان می کند: آئین نامه های اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری اعضای کمیسیون هماهنگی تهیه و پس از بررسی در شورای ملی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

نهایتا مقرر شد ماده 3 و تبصره 1 ماده 9 جهت بررسی بیشتر به کمیسیون هماهنگی با ریاست نایب رئیس شورای ملی ایمنی زیستی ارجاع شوند تا پس از بررسی در جلسه بعدی نهایی شوند که البته در آخرین جلسه شورا نیز که چهارشنبه گذشته برگزار شد، هیچگونه تغییری در ماده 3 و ... صورت نگرفت.

بر اساس ماده 3 این پیش نویس، مقررات این قانون شامل کلیه امور مربوط به مدیریت، تولید، رهاسازی، استفاده، بکارگیری، ذخیره، صادرات، واردات، ترانزیت، عرضه، جابجایی، خرید و فروش و دفع هر موجود زنده تغییر شکل ژنتیکی و محصولات مشتق از زیست فناوری نوین می شود.

همچنین در ماده 9 آمده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد در زمینه موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی یا فراورده های آنها در حوزه موارد مندرج در ماده این قانون فعالیت کند، باید مجوز مربوط را پس از طی مراحلی کسب کند.

به گزارش مهر، تبصره 1 ماده 9 عنوان می کند: کلیه دستگاه های اجرایی ذی صلاح که در چارچوب اختیارات قانونی خود مجوزهای مربوط به مواد مندرج در ماده 3 این قانون را صادر می کنند، موظف هستند ضوابط ایمنی زیستی مربوط به موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی و فراورده های آنها را رعایت کند.

در تبصره 2 نیز آمده است : سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نظارت لازم در خصوص ارزیابی مخاطرات زیست محیطی مربوط به موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی و فراورده های آن را به عمل آورد.