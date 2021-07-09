همه مردم امیدوارند با حضور دولت جدید مشکلات رفع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسینی بوشهری عصر جمعه در جلسه اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با رئیس جمهور منتخب در قم با اشاره به قدمت و سابقه جامعه مدرسین گفت: علمای این جامعه با نیم قرن مجاهدت و فعالیت برای استقرار جامعه اسلامی و پیشرفت نهضت حضرت امام خمینی (ره) تمام آبروی خود را گذاشتند و بعد از انقلاب با تمام توان در ارکان نظام حضور پیدا کردند و با بیانیه‌ها و حضور خود در تمام مسائل حامی نظام اسلامی بودند.

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان چهره شایسته که مدال افتخار از رهبر انقلاب در جایگاه ریاست قوه قضائیه دریافت کرده گفت: با حضور شما تحولاتی ملموس در نظام عدلیه کشور رخ داد و امیدواریم این تحول را در زمان ریاست جمهوری نیز انجام دهید.

وی با تاکید بر اینکه حمایت‌های رهبر انقلاب افتخاری است که نصیب هر کس نمی‌شود گفت: این انتصاب سرمایه بزرگی است که به شما کمک می‌کند تحولی که در قوه قضائیه اتفاق افتاده در ریاست جمهوری نیز اتفاق بیفتد.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به اینکه همه می‌دانند که در شرایط سخت و دشواری شما سکان هدایت این کشتی را بر عهده گرفته‌اید افزود: مردم مشکلات و گلایه مندی‌هایی دارند و حتی کسانی که در انتخابات شرکت نکردند یا به شما رأی ندادند به شما دل بسته‌اند و امیدوارند که با حضور شما مشکلات رفع و در کشور تحول ایجاد شود.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه عملکرد شما می‌تواند به جهانیان نشان دهد که روحانی خستگی ناپذیر می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد گفت: برای رفع مشکلات نیازمند سازمان دهی و تشکیل کمیته‌هایی با کمک حوزویان و دانشگاهیان آشنا به مسائل کشور هستیم.

وی جوانان، اشتغال، بیکاری، ازدواج، مسکن، فضای مجازی، مسائل بانکی و اصلاح ساختار و تشکیلات اداری و خصوصی سازی بر اساس منافع عمومی مردم را از مهمترین اولویت‌های ملموس مردم جامعه عنوان کرد و گفت: لازم است کارگروه‌هایی تشکیل شود که مردم احساس کنند اوضاع بهبود یافته است و در این مسیر همت شما آینده روشن جامعه خواهد بود.