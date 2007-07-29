فتح اله زاده با مدیران کونیا اسپور دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه استقلال که با هدف انجام بازی دوستانه مقابل کونیا اسپور ترکیه به قونیه سفر کرده بودند در مدت اقامت در این شهر برنامه های مختلفی داشتند که از آن جمله می توان به ملاقات با مدیران باشگاه کونیا اسپور اشاره کرد.

علی فتح اله زاده که از روز جمعه به اردوی آبی پوشان در ترکیه ملحق شده است روز گذشته در ملاقات با مدیرعامل باشگاه کونیا اسپور بر گسترش روابط این باشگاه با باشگاه استقلال ابراز تمایل کرد.

مدیرعامل باشگاه کونیا اسپور ضمن استقبال از درخواست فتح اله زاده چگونگی گسترش روابط دو باشگاه، تبادل بازیکن بین طرفین، برگزاری بازی های دوستانه و اردوهای مشترک و...را بررسی کردند.

شب گذشته همچنین فتح اله زاده و مربیان و بازیکنان تیم فوتبال استقلال در ضیافت شامی که از سوی باشگاه کونیا اسپور ترتیب داده شده بود شرکت کردند.

علی فتح اله زاده مدیرعامل باشگاه استقلال روز چهارشنبه همراه این تیم به تهران بازمی گردد.