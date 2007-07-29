به گزارش خبرنگار مهر، نشریه ایسی پاریس اعلام کرد بلموندو 74 ساله که پس از یک سکته مغزی در سال 2001 مدت ها از سینما و تلویزیون دور بود، احتمالا در فیلمی به کارگردانی فرانسیس هاستر بازی می کند که بازسازی "اومبرتو دی"، شاهکار سال 1951 ویتوریو دسیکا فیلمساز ایتالیایی است.

ناتی بلموندو، همسر بازیگر معروف فیلم هایی مانند "ار نفس افتاده"، "پی یرو خله"، "لئون مورن کشیش" و "حرفه ای" در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، ضمن تائید تولید این پروژه و علاقه زیاد بلموندو به حضور در نسخه جدید "اومبرتو دی" افزود هنوز هیچ قراردادی امضا نشده است.این فیلم که عنوان فرانسوی آن "یک مرد و سگ او" خواهد بود، داستان معلمی بازنشسته با بازی بلموندو است که در فقر زندگی می کند و جز یک سگ هیچ همراهی ندارد. به گفته منابع نزدیک به این پروژه، سرمایه گذاران هنوز موافقت نهایی خود را اعلام نکرده اند."آمازون"، آخرین فیلم بلموندو ژوئیه سال 2001 به نمایش درآمد که در آن با آری یل دامبیسل همبازی بود. اوت همان سال او در حالی که به جزیره کورسیکا در دریای مدیترانه سفر کرده بود، دچار یک سکته مغزی شدید شد که برای مدتی او را فلج کرد. از آن پس او کاملا تحت درمان بود و تا حد زیادی نیز بهبود یافت.بلموندو در دسامبر 2002 با ناتی که 13 سال او را همراهی می کرد، ازدواج کرد و در اوت 2003 با تولد دختری به نام استلا برای چهارمین بار پدر شد. از این بازیگر قدیمی به عنوان یکی از مطرحترین چهره های موج نو سینمای فرانسه یاد می شود. او تا اواسط دهه 1980 یکی از پولسازترین ستاره های این کشور بود.