۴ شهر ایلام در وضعیت قرمز کرونایی/ ۱۰۰ بیمار بستری هستند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کرونا همچنان در استان ایلام می تازد و قربانی می‌گیرد، ویروسی که در موج پنجم شیوع خود استان ایلام را با چالشی جدی روب رو کرده است.

پس از شهرستان مهران، ایلام و چوار، شهرستان دره شهر نیز به شهرهای قرمز کرونا به استان اضافه شده است.

با وجود وضعیت قرمز در چهار شهرستان استان اما هنوز هستند افرادی که کرونا را جدی نگرفته‌اند، همچنین در کنار بی توجهی برخی شهروندان، عدم نظارت دقیق مسئولان و رعایت محدودیت‌ها به شیوع کرونا ویروس در ایلام دامن زده است.

با توجه به اینکه در موج پنجم کرونا هستیم، آرامستان ها تفرجگاه‌ها و شهربازی ایلام نیز در این روزها میزبان افرادی است که با حضور خود محدودیت‌های کرونایی را نقض می‌کنند.

بر اساس اعلام مسئولان در حال حاضر ۱۰۰ بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان بستری هستند.

عباس قیصوری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: غیر از بیمارستان مصطفی خمینی، در بیمارستان امام خمینی شهر ایلام، بیمارستان طالقانی و در بیمارستان‌های خصوصی بیماران کرونایی بستری می‌شوند.

رعایت پروتکل‌ها حداقل به بالای ۸۵ درصد باید برسد

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بازدیدهای میدانی طی چند روز اخیر در استان نشان می‌دهد که نسبت به هفته‌های قبل استفاده از ماسک بهتر شده است.

جمیل صادقی فر بیان کرد: کنترل و تردد در آرامستان‌های استان بهتر شده، بر اساس گزارش‌ها کنترل‌ها در شهرستان مهران، آبدانان، ایوان نیز روند خوبی را طی می‌کند و امیدوار هستیم که وضعیت موجود بهتر شود.

وی افزود: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان ایلام باید حداقل به بالای ۸۵ درصد برسد که امیدوار باشیم که اثرگذار است و با رعایت ۶۰ یا ۷۰ درصد پروتکل‌ها عملاً راه به جایی نخواهیم برد.

وی تصریح کرد: شهرستان‌های ایلام، چوار، مهران و دره شهر هم اکنون در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند، تعدادی دیگر از شهرهای استان مثل بدره و ملکشاهی نیز در وضعیت خوبی قرار ندارد و بر اساس آمارها، تعداد بیماران کرونایی این مناطق افزایشی است.

جلوگیری از ورود ۷۴ نفر از مرز مهران به داخل کشور

وی ادامه داد: در ارتباط با وضعیت مرز مهران نیز به نظر می‌رسد باید کنترل بیشتری صورت گیرد که ترددها به حداقل برسد.

صادقی فر عنوان کرد: بر اساس مقایسه آمارهای تردد در مرز مهران، در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل تر آن تردد افراد ایرانی که از طریق مرز مهران وارد کشور شدند ۱.۵ برابر افزایش پیدا کرده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام بیان کرد: همچنین اتباع خارجی که از مرز وارد کشور شده سه برابر افزایش پیدا کرده است و از ورود ۷۴ نفر بیمار کرونایی در طی این دو هفته از مرز مهران به داخل کشور جلوگیری شده است.

صادقی فر عنوان کرد: کشور عراق نیز از نظر کرونا وضعیت مناسبی برخوردار نیست، آمار مبتلایان جدید و فوتی‌های آن در حال افزایش هستند.

وی گفت: هم اکنون ۱۰۰ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری هستند که این عدد بسیار بزرگی برای استان کوچک ایلام با ۶۰۰ هزار نفر جمعیت است.

وی افزود: نظارت بر آرامستان ها، تفرجگاه‌ها و شهربازی‌ها برای جلوگیری از شلوغی و ازدحام باید در استان افزایش پیدا کند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام اضافه کرد: تاکنون بیش از ۴۲ هزار دوز از مجموع واکسن‌های دریافتی در استان تزریق شده است که معادل ۸۵ درصد است.

صادقی فر بیان کرد: مابقی واکسن‌های موجود به طور مستمر از امروز در مراکز تجمیعی واکسیناسیون تزریق خواهد شد.

تشدید محدودیت‌های کرونایی در ورودی و خروجی شهر ایلام

رئیس پلیس راهور استان نیز در خصوص اعمال قانون و تشدید محدودیت‌های کرونایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برابر مصوبات ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا مبنی بر جلوگیری از ورود خودروهای غیربومی و همچنین خروج خودروهای بومی از شهرهای قرمز و نارنجی، پلیس راهور در مبادی ورودی و خروجی‌های شهر ایلام مستقر شده و از ورود خودروهای غیربومی به داخل شهرهای قرمز و همچنین خروج خودروهای بومی جلوگیری می‌کنند.

ابوالفضل کهزادی افزود: اگر رانندگان اصراری بر ورود و خروج داشته باشند، در شهرهای قرمز مبلغ یک میلیون تومان و همچنین در شهرهای نارنجی مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اعمال قانون در نظر گرفته شده است.

شمار مبتلایان به کرونا در استان ایلام به ۴۰ هزار و ۸۷۸ نفر رسیده و مجموع فوت شدگان ناشی از کرونا در استان تا این لحظه ۸۰۸ نفر است.