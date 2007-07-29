به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مشهد ، حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها امروز در نهمین هم اندیشی اساتید بسیجی کشور گفت: برخی از انتقاد تیری می سازند که به قلب نظام می خورد اما اگر نقدی منصفانه و علمی از سوی منتقدان و کارشناسان صورت بگیرد، قطعا دولت هم از این انتقاد استقبال می کند .

وی ادامه داد: نقدی علمی همانند آیینه ای است که دولت می تواند زیبای ها و زشتی ها و همچنین ضعف ها و قوت هایش را در آن آیینه ببیند.

محمدیان یکی از وظایف اصلی اساتید بسیجی را مقابله با افراطی گری ها در دانشگاه ها دانست و تصریح کرد: طبع دانشجو گاهی به سمت غیر تعادل می رود و وظیفه بسیج اساتید تعدیل کردن این طبع و همچنین هیجانات سیاسی و اجتماعی این دانشجویان است، امروز شاهد شکل گیری افراطی گری های در دانشگاه ها هستیم که بسیج اساتید باید با واکاوی این جریان آن را به سمت اعتدال پیش ببرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها همچنین به بحث براندازی نرم اشاره کرد و اظهارداشت: براندازی نرم جز در دانشگاه جای دیگری شکل نمی گیرد همانطور که سر منش شرک مدرن به معنای اومانیسم در دانشگاهها بود و در آن دانشگاه ها بدون اینکه خدا را نفی کنند انسان را شریک خدا کرده اند و در تقسیم غنائم هم هر چه توانستند به نفع انسان عمل کردند و خدا را به حاشیه راندند و حال براندازی نرم را از دانشگاه ها می خواهند شروع بکنند.

وی تاکید کرد: اساتید بسیجی ما باید با زبان علمی و دانشگاهی با شرک مدرن مبارزه کنند و توحید را جا بیاندازند. این اساتید باید نور امید را در دل جوانان بتابانند چرا که افسردگی و دلمردگی یکی از ابزارهایی است که می توانند موتور جوانان را از مدار خارج کند تا آنها با بزرگنمایی مشکلات و کمبود این یاس و دلمردگی را در جوانان بوجود نیاورند.

محمدیان ادامه داد: در برخی از کلاس ها شاهد هستیم عقب ماندگی جهان اسلام مثل پتکی بر سر جوانان ما کوبیده می شود و شاخه های امید را در دل جوانان ما می خشکانند ، اما ما عقب نمانده ایم بلکه عقب نگه داشته شده ایم که با ایجاد امید و نشان دادن افق های روشن این مشکلات قابل حل است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اشاره به وقوع انقلاب های رنگی در کشور های استقلال یافته از شوروی سابق گفت: انقلاب های رنگی و براندازی نرم با نگاه ویژه به اساتید در حال طراحی است که باید اساتید بسیجی استمرار فرا نو را بشکافنند و تحلیل کنند تا بفهمیم در کجا هستیم تا بتوانیم در مقابل این توطئه ها بایستیم .

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین یکی از وظایف اصلی اساتید بسیجی را وارد شدن جدی به حوزه علوم انسانی عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از معضلات اساسی دانشگاه های غربی بحران فلسفه است که ما با استفاده از سرمایه عظیم فلسفه اسلامی می توانیم این بحران را در تمامی دنیا مدیریت کنیم و با توجه خاص به علوم انسانی که هویت انسان ها را می سازد می توانیم در این حوزه دستاوردهای زیادی داشته باشیم .

وی همچنین توصیه کرد: اساتید بحث هایی را پی گیری کنند که مردم نتیجه آن را بر سر سفرهایشان ببینند و مورد تحقیقات با توجه به این شاخصه اهم و فی الاهم کنند .

محمدیان با انتقاد از کم توجهی به ظرفیت های عظیم علمی جهان اسلام گفت: چرا غربی ها برای رشته های مختلف جایزه می گذارند و نخبگان رشته ها را هر ساله جمع می کنند و به طور غیر مستقیم سیاست های خود را به آنها دیکته می کنند اما ما نمی توانیم به طور مثل در رشته شیمی جایزه جابرحیان را بگذاریم تا با دعوت از اساتید برجسته جهان اسلام و حتی دیگر کشورها بتوانیم به اهداف خود برسیم که در این زمینه بسیج اساتید می تواند محور باشد.

وی با بیان اینکه هنوز سیستم آموزش کشور جسارت تغییر و تحول پیدا نکرده و ما این جسارت را از بسیج اساتید انتظار داریم گفت: ما نیاز به حذف برخی از دروس و همچنین برخی سرفصل ها داریم که از حدود سی سال پیش باید حذف می شد ولی هنوز جسارت حذف آنها را پیدا نکرده ایم که این باید انجام شود.

محمدیان ادامه داد: البته ما نمی گوییم این نقطه نظرات مطرح نشود ولی باید به نیروهای متدیین هم فرصت بیان داد، هر چه از آن طرف می آید وحی منزل نیست ما باید برای بومی سازی این دانش ها کمر همت را ببندیم تا بتوانیم مبانی خود را در این مباحث وارد کنیم و به شکل کاملا علمی هویت ملی و آرمانی خودمان را حفظ کنیم.