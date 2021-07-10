تربیت فرزند و ایفای نقش مادری با ارزش ترین شغل یک زن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، یازدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی و تبلیغی نهادهای عالی حوزوی در سالن شهید سلیمانی معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام ملانوری معاون تبلیغ حوزه‌های علمیه بیان کرد: در خصوص رسانه ملی واقعیت این است که رسانه بیشترین تأثیر را می‌تواند داشته باشد، البته باید یادآور شد که در دهه محرم نمی‌توان وجهه غالب رسانه ملی و منبر را به موضوع «فرزندآوری» سوق داد.

حجت الاسلام ملانوری اظهار داشت: در دهه محرم امسال می‌توان پرداختن به موضوع «جمعیت» را آغاز کرد و بعد از محرم و در طول سال تکرار شود. اگر تکرار رخ دهد، تبدیل به فرهنگ می‌شود. صدا و سیما می‌تواند به طور مستمر به اشکال مختلف در قالب‌های متنوع میزگرد، مسابقه، فیلم، سرود و … در زمینه جمعیت و فرزندآوری برنامه داشته باشد.

معاون تبلیغ حوزه‌های علمیه با اشاره به اهمیت "محتوا" در مسائل فرهنگی کشور بیان داشت: اگر فرهنگ کشور ما این است که دختران شاغل باشند، اصلاً نباید انتظار فرزندآوری را داشته باشیم. محتوا باید فرهنگ آفرین باشد. نقش مادر و تربیت فرزند بسیار مهم است و جایگاه بالایی دارد. این امر باید به درستی تبیین شوند و دختران جامعه ما باید به این باور برسند که تربیت فرزند و ایفای نقش مادری بالاتر از شاغل بودن است.

وی در ادامه مطالب خود به تغییر ارزشها در میان افراد جامعه اشاره کرد و افزود: تا زمانی که مدرک تحصیلی و داشتن شغل در بین زنان و دختران جامعه مهم باشد، انتظار فرزندآوری بی‌جاست.