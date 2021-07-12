ضرورت برخورد قانونی با مسببان وضع موجود/ کار دولت سیزدهم سخت است

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دولت آینده کار سختی برای رفع مشکلات در پیش دارد، گفت: وضعیت کشور به ویژه از لحاظ بودجه‌ای و اقتصادی خوب نیست و دولت بعدی کار بسیار سختی برای رفع مشکلات مردم دارد.

وی بیان کرد: تورم شدید، نقدینگی سرگردان، کسری بودجه بسیار زیاد، گرانی مسکن و قیمت بالای بسیاری از کالاهای اساسی فقط بخشی از مشکلات فعلی کشور است که دولت سیزدهم با این شرایط سخت، باید کار خود را آغاز کند.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی هم مشکلات بسیار زیادی وجود دارد که دولت آینده در کنار کار سختی که برای ساماندهی اوضاع اقتصادی بر دوش دارد، باید راهکارهایی را هم برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی کشور در نظر گیرد.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت سیزدهم حتماً باید یک کابینه انقلابی، متعهد، متخصص، با انگیزه و متشکل از نیروهای جوان و باتجربه تشکیل دهد تا آنان راهکارهایی را برای برون رفت از وضعیت فعلی کشور در نظر گیرند و در عمل هم اقدامات لازم را برای رفع مشکلات انجام دهند.

غضنفرآبادی با تاکید بر ضرورت برخورد با افرادی که با عملکرد ضعیف خود منجر به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شدند، گفت: باید با افرادی که در زمان مسئولیت خود تخلف و یا ترک فعل داشتند و مسبب وضعیت فعلی هستند و باعث مشکلات زیادی برای کشور شدند، برخورد قانونی شود.

وی با بیان اینکه کابینه دولت آینده باید متشکل از افرادی دلسوز، متعهد و مردمی باشد، افزود: دولتمردان آینده باید برای خدمت‌رسانی به مردم وقت بگذارند و به صورت شبانه روزی برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً باید روحیه انقلابی و کار جهادی در دولتمردان وجود داشته باشد چرا که مشکلات کشور بسیار زیاد است و با چند ساعت و چند روز نمی‌توان این مشکلات را برطرف کرد.