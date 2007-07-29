براون باید نشان دهد که سگ بوش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست با بیان این مطلب درباره سفر نخست وزیر جدید انگلیس به آمریکا نوشت: " گوردون بروان" در حالی امشب وارد کمپ دیوید می شود تا با " جرج بوش" دیدارکند که با نوعی سرگردانی و سردرگمی روبرو می شود : اینکه چطور از رئیس جمهور آمریکا فاصله بگیرد ، کسی که سبب شد تا محبوبیت نخست وزیر پیش از وی(تونی بلر) کاهش یابد، اما شایستگی یک رابطه سیاسی را دارد که برای آینده انگلیس ضروری است.

در ادامه این مطلب آمده است: انتظاری که از دو طرف می رود این است که براون تلاش خواهد کرد تا یک جبهه مستقل را حداقل در یکی از مسائل مهم پیش روی دو کشور خواه عراق باشد، ایران ، گرمای هوا و یا تروریسم ، تشکیل دهد.

اما " پیتر کلنر" تحلیلگر سیاسی انگلیس در این باره گفت:" براون باید نشان دهد که او خودش است ، اینکه سگ پشمالوی بوش نیست. بوش در انگلیس محبوبیتی ندارد."

واشنگتن پست می افزاید: لقب " سگ پشمالو" از دیرباز درباره " تونی بلر" ( نخست وزیر سابق انگلیس) به کار می رفت . " فیلیپ گوردون" کارشناس سابق مسائل اروپا در کاخ سفید گفت:" دلیل محکم برای آنکه بلر در روزهای پایانی دوره نخست وزیری خود نامحبوب بود این بود که به نظر می رسید رابطه بسیاری نزدیکی با آمریکا دارد و او بهای سنگینی را در داخل کشورش برای این رابطه پرداخت کرد. این غیرقابل تصور است که جانشین وی برای تغییر اوضاع برخی گامها را برندارد."

به نوشته این روزنامه آمریکایی، اگر چه ممکن است در برخی موارد و از جمله برنامه هسته ای ایران و یا مسائل جوی برخی اختلاف نظرها به وجود آید، اما به نظر می رسد که مقامهای آمریکایی مطمئن هستند که براون در مسائل کلیدی و به ویژه باقی ماندن 5 هزارو 500 نیروی انگلیس در عراق به سرعت تغییر موضع نخواهد داد.

براون دیدارهایی با " آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان و " نیکولا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه داشت و این گفته را احیای کرد که سیاست خارجی وی بیشتر به طرف اروپا تمایل خواهد داشت تا آمریکا، اما براون اخیرا تاکید کرده است که رابطه نزدیکی با آمریکا خواهد داشت.

مقامهای دو کشور گفتند که نشست هفته جاری آنها بر ایجاد یک نوع توافق بین دو رهبر متمرکز خواهد شد.این دو همچنین درباره عراق نیز تبادل نظر خواهند کرد. بسیاری از تحلیلگران و مقامهای آمریکایی پیش بینی می کنند که براون از هر گونه تصمیم گیری برای خروج نیروهای انگلیسی از عراق تا زمانی که بوش اعلام نکند که راهبرد آمریکا پس از گزارش ماه سمپتامبر ژنرالهای آمریکایی چه خواهد بود، دست خواهد کشید.

"جان او سولیوان" تحلیلگر سیاسی انگلیس در انستیتو "هودسون" گفت که از نظر وی مردم انگلیس بیشترنگران بلر و اشتباهات گذشته درجنگ عراق هستند و دیگر از نخست وزیر جدید درباره حضور انگلیس در آنجا انتقاد نخواهند کرد." جان بولتون" نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد هم گفت خیلی زود است بگوییم که آیا براون انگلیس را به اروپا نزدیک تر خواهد کرد یا نه.