خالقی به مهر خبر داد : شورای کارآموزی به ریاست وزیر علوم تشکیل می شود

دکتر حسن خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به اهمیت مسئله اشتغال دانشجویان و ارتقاء توانایی کاری آنها، کارآموزی و کارورزی را در رشته های مختلف علوم انسانی، هنر و فنی و مهندسی به طور جدی در دستور کار قرار داده است.

وی اظهار داشت: در این راستا به دانشگاه ها ابلاغ شده است که درس 2 واحدی کارآفرینی را به طور جدی در دستور کار قرار دهند و با توجه به در نظر گرفتن مباحث مربوط به هر رشته، این درس به صورت اختیاری در دانشگاه ها ارائه می شود.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: همچنین توسعه رشته های کارآفرینی نیز در برخی دانشگاه ها مانند دانشگاه تهران آغاز شده است که این روند با ایجاد مقطع کارشناسی ارشد در کارآفرینی و توسعه آن در دانشگاه های مختلف و تغییر محتوای برنامه های درسی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی، تداوم خواهد یافت.

وی با اشاره به بحث کار آموزی در حین تحصیل در دانشگاه ها گفت: این موضوع نیز با کمک و همکاری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی انجام می شود. در این راستا با کمک گرفتن از کلیه دستگاه های اجرایی، آئین نامه ای به تصویب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم رسیده است که بر اساس آن شورای کارآموزی در وزارت علوم تشکیل شود.

خالقی با بیان اینکه دبیرخانه شورا در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی مستقر می شود گفت: ریاست این شورا را وزیر علوم بر عهده دارد و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی نیز به عنوان نایب رئیس شورا فعالیت می کند.

وی کارورزی پس از فراغت از تحصیل را از دیگر برنامه های وزارت علوم برای توسعه کارآفرینی و اشتغال عنوان کرد و گفت: در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ایجاد دوره های کارورزی پس از فارغ التحصیلی نیز به تصویب رسید.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی به دلیل ارتباط بیشتر با سازمان ها و ارگان های مختلف برگزاری دوره های کارورزی را برای فارغ التحصیلان دانشگاهی بر عهده خواهد گرفت. بدین ترتیب هماهنگی های لازم برای ایجاد دوره های کارورزی و آماده کردن فارغ التحصیلان برای ورود به بازار کار در تمامی رشته ها توسط دانشگاه جامع علمی و کاربردی انجام می شود.