ارزشهای اسلامی هویت اروپا را تهدید نمی کنند

به گزارش اسلام آنلاین ؛ مدیر خاقاه سفیر ویژه سازمان اعتبار دینی اسلام در اتریش گفت: ارزشهای اسلامی هیچ تهدیدی علیه اروپا به همراه ندارند، این ارزشها چون عدالت، صلح و تساوی در ادیان توحیدی مسیحیت و یهودیت نیز وجود دارند و علتی برای وحشت از آنها نیست.

به تازگی گئورک گنزواینس، منشی شخصی پاپ بندیکت شانزدهم خواستار حمایت از ریشه های مسیحی اروپا علیه ارزشهای اسلامی شد که هویت اروپایی را به خطر می اندازد.

وی که سال گذشته از سخنرانی مناقشه برانگیز پاپ درباره اسلام حمایت کرد، در مصاحبه با مجله ای آلمانی زبان اظهار داشت که اسلام دین افراط است و افراط گرایان با استناد به قرآن وارد عمل می شوند و از سلاحهای خود استفاده می کنند.

شیخ حسین حلوا امام مرکز اسلامی فرهنگی دوبلین، ایرلند اظهارات گنزواینس را تکذیب کرد و در واکنش به این مقام کاتولیک گفت: ارزشهای اسلامی ترویج کننده صلح، تساوی و برادری است. قرآن تصریح کرده است که در دین اجباری نیست .

شیخ حلوا گفت: مسلمانان اروپا بخش لاینفکی از این قاره بوده و اروپائیان نیز باید به ارزشهای دینی آنها احترام بگذارند.

علی ابوشما رئیس مرکز اسلامی میلان نیز هشدار گینزوین را خالی از ژرفای لازم و غیر واقعی دانست.

وی گفت: بیشتر اروپائیان اسلام را دینی می دانند که تساهل و صلح را ترویج می کند.

رئیس مرکز اسلامی میلان با اشاره به نظرسنجی جدیدی که در شهر میلان انجام شده گفت: 68 درصد ساکنان این شهر اسلام را با نگاهی مثبت درنظر گرفته و 62 درصد از آنها با ساخت مسجد جامع در این شهر مخالفتی ندارند. متأسفانه اظهارات افراط گرایان همواره در تیتر روزنامه ها قرار می گیرد.

شورای اروپایی تحقیق و فتوا اظهارات منشی شخصی پاپ را گامی رو به عقب توصیف کرد.

حسین حامد از اعضای این شورا گفت: این اظهارات تداعی کننده عصری است که آزادی دینی سرکوب و حقوق بشر نقض می شد. چنین اظهاراتی نماد تعصب است.

وی تصریح کرد: انسان می تواند انتخاب کند که چه امری برای آنها مناسب تر است و آیا ارزشهایی که آنها انتخاب کرده اند می تواند موجبات ترقی و پیشرفت را فراهم آورد یا خیر.

علمای مسلمان همچنین گسترش اسلام هراسی در غرب که به اظهارات ضد اسلام منتهی می شود را مورد انتقاد قرار دادند.

محمد الحواری از اعضای شورای فتوا و تحقیق مستقر در دوبلین گفت: اظهارات گنزواینس نژاد پرستانه است. این اظهارات نشان دهنده کوته بینی چنین مقامی محسوب می شود.

الحواری بندیکت شانزدهم را برای افزایش احساسات ضد اسلامی در غرب مورد انتقاد قرار داد و گفت: پاپ کنونی برخلاف سلف خود در برخورد با اسلام و مسلمین از فقدان حکمت رنج می برد.

وی یادآور شد: گسترش اسلام هراسی در غرب ممکن است بسیاری از دولتهای اروپایی را به اعمال محدودیت علیه مسلمانان سوق دهد این امر را می تواند در قوانین ادغام مشاهده کرد که چالش بزرگی برای مسلمانان محسوب می شود.