پیگیری پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

عباس مقتدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات بیمه به ویژه بیمه بازنشستگان اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۰ با همت مجلس شورای اسلامی مقرر شده تا رسیدگی به صندوق‌های بیمه‌ای اتفاق بیافتد و دولت بدهی‌های خود را حداقل تا میزان ۸۹ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

وی ادامه داد: اکنون بازنشستگان اصفهان در ارتباط با نماینده شهر خود ضمن ابراز رضایت و خرسندی از تلاش‌ها برای احقاق حقوق آنها در چند مورد گلایه داشتند.

خدمات تخصصی بیمارستان‌ها به بازنشستگان

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: امروز ما نیازمند بیمارستان‌هایی هستیم که به صورت تخصصی و با گستردگی بیشتر نسبت به ارائه خدمات به بازنشستگان در بخش‌های تخصصی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در این راستا نیز قرار شد با مقامات عالی کشوری در سازمان تأمین اجتماعی مکاتباتی صورت گیرد، گفت: باید پیگیری لازم جهت بهره‌گیری از بودجه‌های ملی نسبت به ارتقا بیمارستان‌های موجود و افزایش آنها به گونه‌ای که در یک دهه آینده کفاف نیازهای اصفهان را بدهد، انجام شود.

رفع کمبودهای بیمه تکمیلی

مقتدایی در خصوص بازنشستگان آموزش و پرورش و ضرورت بیمه تکمیلی برای این افراد تصریح کرد: در این راستا نیز در حال رایزنی و تلاش هستیم تا بتوانیم کمبودهای مجموعه بیمه تکمیلی مرتفع شود و وزارت آموزش و پرورش و دولت باید برای ارتقا بیمه مرتبط شاغلین و بازنشستگان ورود جدی داشته باشند.