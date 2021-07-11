مدافع استقلال از مجارستان و یونان پیشنهاد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نادری مدافع چپ تیم فوتبال استقلال که اولین فصل از حضورش در این تیم را تجربه کرد و عملکرد خوبی هم از خود به نمایش گذاشت، در پایان فصل قراردادش با آبی‌ها به اتمام می‌رسد.

عملکرد خوب نادری در استقلال به خصوص در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا باعث شد این بازیکن که سابقه لژیونر شدن را هم دارد، بار دیگر مورد توجه قرار گیرد.

در حالی که ۳ هفته تا پایان رقابتهای لیگ برتر باقی است، نادری با ۲ پیشنهاد جدی از لیگ‌های یونان و مجارستان مواجه است و این امکان که در پایان فصل به صورت جدی با این تیم‌ها پای میز مذاکره بنشیند وجود دارد.

نادری در این فصل ۲۰ بار در لیگ برتر، ۳ بار در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا و ۲ بار هم در جام حذفی به میدان رفت و در مجموع نیز ۳ بار برای این تیم گلزنی کرده است.