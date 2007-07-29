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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۲۰

استفساریه بنزینی اعلمی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی

اکبر اعلمی نماینده تبریز در نامه‌ای به حسن حبیبی رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به برداشت‌های متفاوت از بند واو تبصره 13 قانون بودجه سال 86، خواستار اعلام نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این خصوص شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در متن نامه اکبر اعلمی نماینده تبریز و عضو فراکسیون اقلیت مجلس به حسن حبیبی که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، چنین آمده است :

چنانچه استحضار دارید بند واو تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد :" دولت موظف است حداکثر از ابتدای خرداد ماه سال 1386 ، بنزین تولید داخل به علاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یک هزار ریال عرضه نماید .

دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده بنزین سهمیه بندی با قیمت هر لیتر یک هزار ریال نمی باشند .

نحوه و میزان سهمیه بندی و تعیین قیمت مناسب غیر سهمیه بندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید " .

نظر به صراحت قانون مذکور ، استنباط اینجانب و جمع کثیری از همکارانم از مدلول این متن " فارسی " این است که بند واو تبصره 13 ظهور آشکار در معانی و نتایج زیر را دارد؛ 

الف - خودروهای دولتی ( موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه) نباید از بنزین سهمیه بندی با قیمت هر لیتر یک هزار ریال که متعلق به خودروهای خصوصی است استفاده نمایند .
ب- دولت موظف است به موازات عرضه بنزین سهمیه بندی با قیمت هر لیتر یک هزار ریال ، بنزین آزاد و غیر سهمیه بندی را نیز عرضه و قیمت مناسب آن را تعیین نماید .

به رغم صراحت و وضوح قانون یادشده ، رئیس محترم و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و برخی از اعضای محترم هیئت دولت اصرار می ورزند که این قانون ظهور در " جواز و اختیار " دولت در عرضه بنزین غیر سهمیه بندی داشته و هیچ الزامی متوجه دولت برای عرضه بنزین آزاد نیست ، مضافا بر اینکه خودروهای دولتی نیز از بنزین سهمیه بندی شده استفاده می نمایند !

نظر به اینکه در برداشت و استنباط از متن صریح و سلیس فارسی قانون موصوف ، اختلاف نظر جدی وجود دارد ، لطفا پس از مشورت با اساتید و کارشناسان زبان فارسی نظر آن فرهنگستان را در خصوص معنای متن مورد بحث بیان تا شاید از این طریق مناقشه موصوف پایان پذیرد.

کد مطلب 525426

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