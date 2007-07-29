به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/4/1386 بنا به پیشنهاد شماره 16830 مورخ 25/4/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ این مصوبه را به تصویب رسانده است.

براساس این ابلاغیه، واگذاری حداکثر پنج درصد (5%) از سهام شرکتهای بیمه دانا، بیمه البرز، بیمه ‌آسیا، بانک تجارت، بانک صادرات ایران، بانک ملت، پست بانک و بانک رفاه توسط سازمان خصوصی‌سازی به روش بورس و به منظور کشف قیمت و عرضه تدریجی سهام آنها به عموم مردم در سال1386 مجاز می‌باشد.