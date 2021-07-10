ارائه رایگان خدمات توانبخشی هلال احمر خراسان جنوبی به نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی در دیدار با امام جمعه شهرستان سربیشه، اظهار داشت: خدمات جمعیت هلال احمر امسال خصوصاً در حوزه درمان و بهداشت متفاوت تر از قبل شده است.

وی با بیان اینکه احداث خانه های هلال روستایی از یک سال گذشته در استان به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: خانه های هلال با ساختار داوطلبی در سطح محلات، شهرها و روستاها توسط اعضاء، داوطلبان، خیرین، نیکوکاران و واقفین اداره می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خدمات فراگیر و رو به توسعه جمعیت هلال به اشکال گوناگون و متناسب با نیازهای مردم و اقشار آسیب پذیر در همه حال و در همه جا در بالاترین سطح ارائه می‌شود، عنوان کرد: در راستای مشکلات کمبود جمعیت مرکز ناباروری رویش هلال در تهران آماده پذیرش بیماران نابارور از سراسر کشور با کمترین هزینه است.

وی ادامه داد: اگر مورد خاصی در خصوص نازایی و ناباروری در بین اقشار کم برخوردار استان وجود داشته باشد با معرفی از سوی هلال احمر از تمام خدمات درمانی و اقامتی به صورت رایگان بهره مند می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: خدمات توانبخشی نیز در سطح استان برای نیازمندان به صورت رایگان ارائه می شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری در راستای کمک به محرومین شهرستان سربیشه در اولین مرحله ۳۲۰ میلیون ریال اعتبار درمانی اختصاص یافته است، بیان کرد: استمرار این کمک ها، عملکرد و پیگیری مسئولان را می طلبد.

رضایی با بیان اینکه بر اساس قول مساعد شرکت صنعتی مواد نسوز مقرر شده این شرکت سالیانه مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای آبرسانی به روستاهای محروم استان کمک کند، گفت: این مبلغ جهت احیای قنوات در روستاهای کم آب دو شهرستان نهبندان و سربیشه هزینه خواهد شد.

حجت الاسلام احمد نجمی پور نیز در دیدار با مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، اظهار داشت: مجموعه هلال احمر در حوادث سخت و غیر مترقبه همواره در کنار مردم و در واقع جهادگران بسیار خوبی هستند.

وی با بیان اینکه امروز پس از گذشت ۴۲ سال از انقلاب اسلامی، آبرسانی با تانکر در روستاها قابل قبول نیست، افزود: طرح نذر آب در جمعیت هلال احمر بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی با اشاره به اینکه هماهنگی و همدلی بین سازمان ها موجب برطرف شدن بسیاری از مشکلات در جامعه خواهد بود، گفت: مشکلات اولویت دار در روستاها و شهرها باید مشخص شود.