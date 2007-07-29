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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۱۲

مجلس تصویب کرد؛

تصویب لوایح موافقتنامه همکاری ایران با 4 کشور

نمایندگان مجلس به سه لایحه موافقتنامه بازرگانی، قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت ایران به دولت‌های اتیوپی، پاکستان و ترکیه رای مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه لایحه موافتقنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلام ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن و همچنین لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان را بررسی و به آن رای مثبت دادند.

نمایندگان مجلس همچنین به لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت  جمهوری ترکیه رای مثبت دادند و به این ترتیب اجازه مبادله اسناد این موافقتنامه ها داده شد.

کد مطلب 525430

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