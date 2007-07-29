قدیمی ترین پروتز دنیا کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروتز قدیمی مربوط به انگشت شست پای یک زن است که با چوب و پوست ساخته شده است و علاوه براینکه به عنوان قدیمی ترین اندام مصنوعی معرفی شده است، می تواند در گروه آثار هنری نیز جای گیرد.

در این خصوص جکی فینچ از مرکز پزشکی زیستی مصر شناسی دانشگاه منچستر انگلیس اظهار داشت:"این پروتز مومیایی شده مربوط به هزار قبل از میلاد است و از نظر زیبایی شناسی جز آثار بی نظیر به شمار می رود. اگرچه از نظر کاربردی، تنها جای خالی انگشت قطع شده را پر کرده است."

تاکنون تصور می شد که قدیمی ترین پروتز مربوط به 300 قبل از میلاد است که در مقبره ای واقع در کاپوتا کشف شده بود. این مقبره در جنگ جهانی دوم ویران شد.

براساس گزارش آنسا، این انگشت با چوب ساخته و با فلزات برونز، آهن محکم شده است و روکشی از چرم دارد. درحقیقت این پروتز بسیار شبیه به پروتزهای مدرن است.