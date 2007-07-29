محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، از بالا بودن آمار ابتلا به پوکی استخوان در بین جامعه پرستاری کشور خبر داد و افزود: شغل پرستاری، حرفه سخت و زیان آوری است.

وی تصریح کرد: سختی کار و خستگی ناشی از سر پا ایستادن های طولانی مدت پرستاران زن که باردار هستند، آنان را در معرض خطر سقط جنین قرار داده و درنتیجه با درخواست مرخصی استعلاجی این قبیل پرستاران مواجه هستیم.

به گفته شریفی مقدم، کمبود نیروی پرستاری در کشور باعث شده که نتوانیم از تمامی ظرفیت پرستاران در ارائه خدمات به بیماران، به نحو مطلوب بهره مند شویم.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری ایران افزود: بعضا مشاهده می شود که کمبود نیروی پرستاری در برخی مراکز درمانی، منجر به این امر می شود که یک پرستار در طول شب، مراقبت از 20 یا 30 بیمار در بخش عادی را بر عهده بگیرد.

شریفی مقدم ادامه داد: این وضعیت، باعث بالا رفتن خطای پرستاران در ارائه خدمات به بیماران می شود و در نتیجه آمار حوادث و اتفاقات ناگوار در مراکز درمانی افزایش می یابد که همواره پرستار نیز مورد سئوال واقع می شود.

وی، تعداد پرستاران کشور را کمتر از 100 هزار نفر دانست و اظهار داشت: حداقل نیاز حال حاضر کشور، 240 هزار نیروی پرستاری است که رفع کمبود در این بخش، نیازمند توجه مسئولان قوای مقننه و مجریه است.