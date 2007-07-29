مذاکره با جباری جدی تر دنبال خواهد شد

سخنگوی باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت : باشگاه استقلال در جهت حفظ نیروهای فصل گذشته خود و تقویت تیم برای فصل آینده در تلاش است تا به نحوی خواسته های مجتبی جباری را برای تمدید قرارداد با این باشگاه محقق سازد.

وی ادامه داد : در این ارتباط مذاکرات خوبی بین طرفین انجام شده که با نتایج خوبی همراه بوده است. تلاش ما بر این است که طی هفته جاری پس از بازگشت جباری به ایران نظر مثبت وی را برای تمدید قرارداد جلب کنیم.

ساعدی خاطر نشان کرد : جباری بازیکن ارزشمندی برای باشگاه استقلال به شمار می آید که توانایی هایش از سوی کادر فنی مورد تایید است و همین مسئله ما را ترغیب می کند تا در جهت برآورده ساختن خواسته های کادر فنی و توجه به خواست هواداران ، جباری را در استقلال حفظ کنیم.

سخنگوی باشگاه استقلال در خصوص حضور بازیکنان خارجی در اردوی این تیم گفت : طی روزهای اخیر بازیکنانی از کشورهای مختلف با تیم تمرین کرده اند حتی یکی از آنها که اهل کشور مقدونیه است روز گذشته در بازی برابر کونیا اسپور به میدان رفت، البته هنوز کادر فنی در خصوص جذب وی اظهار نظری نداشته است.

وی در ادامه از حضور بازیکنی آرژانتینی در تمرینات تیم فوتبال استقلال خبر داد و افزود : قرار بود یک بازیکن ارمنستانی نیز به اردوی استقلال در ترکیه ملحق شود که به دلیل آسیب دیدگی نتوانست شرایط همراهی تیم را پیدا کند.