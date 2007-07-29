واگذاری 40 درصد سهام 3 شرکت فولاد مبارکه، مس و آلومینیوم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه پرویز داووی معاون اول رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آمده است: هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/4/1386 بنا به پیشنهاد شماره 16830 مورخ 25/4/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ این مصوبه را به تصویب رسانده است.

براساس این ابلاغیه، چهل درصد (40%) از سهام هر یک از شرکت‌های ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه و آلومینیوم ایران جهت فروش اقساطی در بورس اوراق بهادار داخلی و از طریق بازاریابی بین‌المللی به صورت عرضه بلوکی یکجای سهام آنها و یا با شرایط عرضه دو بلوک بیست درصدی (20%) از سهام حسب شرایط بازار در سال 1386 واگذار می‌شود.

