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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۱۳

داوودی ابلاغ کرد ؛

واگذاری 40 درصد سهام 3 شرکت فولاد مبارکه، مس و آلومینیوم ایران

واگذاری 40 درصد سهام 3 شرکت فولاد مبارکه، مس و آلومینیوم ایران

معاون اول رئیس جمهوری مصوبه دولت برای واگذاری 40 درصد از سهام هر یک از شرکت‌های ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه و آلومینیوم ایران جهت فروش اقساطی در بورس اوراق بهادار داخلی و از طریق بازاریابی بین‌المللی به صورت عرضه بلوکی یکجای سهام آنها و یا با شرایط عرضه دو بلوک 20 درصدی از سهام حسب شرایط بازار در سال 1386 را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه پرویز داووی معاون اول رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آمده است: هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/4/1386 بنا به پیشنهاد شماره 16830 مورخ 25/4/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ این مصوبه را به تصویب رسانده است.

براساس این ابلاغیه، چهل درصد (40%) از سهام هر یک از شرکت‌های ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه و آلومینیوم ایران جهت فروش اقساطی در بورس اوراق بهادار داخلی و از طریق بازاریابی بین‌المللی به صورت عرضه بلوکی یکجای سهام آنها و یا با شرایط عرضه دو بلوک بیست درصدی (20%) از سهام حسب شرایط بازار در سال 1386 واگذار می‌شود.

کد مطلب 525439

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