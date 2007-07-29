ترکیب 8 نفره تیم ملی شیرجه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در پایان اردوی دو هفته ای آمادگی – انتخابی تیم های ملی شیرجه بزرگسالان و رده های سنی کشورمان که در شهر نیکلایف اوکراین برپا شد، روز گذشته پس از پایان اردو و بازگشت تیم ، از سوی کادر فنی تیم ملی شیرجه ترکیب تیم کشورمان برای شرکت در پنجمین دوره مسابقات شنا، شیرجه و واترپلو رده های سنی و عموم قهرمانی آسیا در جاکارتای اندونزی اعلام شد.
کادر فنی تیم ملی شیرجه از 8 شیرجه رو برای حضور در مسابقات اندونزی دعوت کرده که اسامی آنها به شرح زیر است:
• بزرگسالان: شهباز شهبازی، مجید نظافتی، مرتضی نواب کارگر
• رده سنی (17-15 سال): مجتبی ولی پور و شهنام نظرپور
• رده سنی (14-13 سال): پیمان زنجانی
• رده سنی (12-11 سال): علی شکول و حمید کریمی
تیم ملی شیرجه کشورمان از 22 تیرماه با ترکیبی از 11 شیرجه رو در رده های مختلف سنی به همراه" دنگ چنگ ژانگ" سرمربی چینی، امید حدیقی و مهرداد هجیر (مربیان تیم) و حسین حیدرپور (رئیس کمیته فنی شیرجه) عازم شهر نیکلایف در جنوب اوکراین شد تا ملی پوشان به فاصله سه هفته تا آغاز پنجمین دوره مسابقات قهرمانی رده های سنی و عموم آسیا در اندونزی با استفاده از امکانات مجهز شیرجه در خشکی و آب استخر این شهر به آمادگی مطلوب دست یابند. طی این مدت ملی پوشان شیرجه به اصلاح تکنیک های شیرجه پرداختند.
ترکیب تیم ملی شیرجه کشورمان برای شرکت در پنجمین دوره مسابقات شنا، شیرجه و واترپلو رده های سنی و عموم قهرمانی آسیا در جاکارتای اندونزی اعلام شد.
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