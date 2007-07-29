ترکیب 8 نفره تیم ملی شیرجه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در پایان اردوی دو هفته ای آمادگی – انتخابی تیم های ملی شیرجه بزرگسالان و رده های سنی کشورمان که در شهر نیکلایف اوکراین برپا شد، روز گذشته پس از پایان اردو و بازگشت تیم ، از سوی کادر فنی تیم ملی شیرجه ترکیب تیم کشورمان برای شرکت در پنجمین دوره مسابقات شنا، شیرجه و واترپلو رده های سنی و عموم قهرمانی آسیا در جاکارتای اندونزی اعلام شد.



کادر فنی تیم ملی شیرجه از 8 شیرجه رو برای حضور در مسابقات اندونزی دعوت کرده که اسامی آنها به شرح زیر است:



• بزرگسالان: شهباز شهبازی، مجید نظافتی، مرتضی نواب کارگر

• رده سنی (17-15 سال): مجتبی ولی پور و شهنام نظرپور

• رده سنی (14-13 سال): پیمان زنجانی

• رده سنی (12-11 سال): علی شکول و حمید کریمی

تیم ملی شیرجه کشورمان از 22 تیرماه با ترکیبی از 11 شیرجه رو در رده های مختلف سنی به همراه" دنگ چنگ ژانگ" سرمربی چینی، امید حدیقی و مهرداد هجیر (مربیان تیم) و حسین حیدرپور (رئیس کمیته فنی شیرجه) عازم شهر نیکلایف در جنوب اوکراین شد تا ملی پوشان به فاصله سه هفته تا آغاز پنجمین دوره مسابقات قهرمانی رده های سنی و عموم آسیا در اندونزی با استفاده از امکانات مجهز شیرجه در خشکی و آب استخر این شهر به آمادگی مطلوب دست یابند. طی این مدت ملی پوشان شیرجه به اصلاح تکنیک های شیرجه پرداختند.

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