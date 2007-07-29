فشارهای آمریکا بر بانک های آلمانی برای قطع همکاری با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، این مجله آلمانی نوشت : دولت آمریکا خواهان توقف هر گونه همکاری اقتصادی میان ایران و آلمان است .

یکی از سخنگویان بانک آلمان در این زمینه اظهار داشت : بنا به برخی دلایل سیاسی از ارائه هر گونه خدمات به مشتریان ایرانی معذوریم .

وی افزود : این قطع همکاری تنها شامل ایرانیان مقیم ایران خواهد شد و ایرانیانی که خارج از این کشوربه سر می برند از این امر مستثنی خواهند بود .

این مقام آلمانی با سیاسی خواندن دلایل این اقدام تصریح کرد : دولت آلمان درخواست دولت آمریکا را مبنی بر قطع همکاری اقتصادی با ایران مورد بررسی قرار داده است .



فشارهای آمریکا بر کشورهای جهان برای قطع همکاری تجاری با ایران به سبب فعالیت های هسته ای آن در حالی همچنان ادامه دارد که جمهوری اسلامی ایران همچنان به همکاری شفاف و سازنده خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد و اخیرا درباره تداوم این همکاری با آژانس به توافق دست یافته است و بازرسان این نهاد بین المللی انحراف نداشتن برنامه هسته ای ایران از مسیر صلح آمیز را تایید کرده اند.