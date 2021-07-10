موج پنجم کرونا خراسان شمالی را فرا گرفت/ افزایش بیماران در استان

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی صبح شنبه در ستاد مدیریت بیماری کرونا خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اکنون شهرستان‌های بجنورد، شیروان و اسفراین در وضعیت قرمز کرونا و شهرستان‌های راز و جرگلان و جاجرم در وضعیت نارنجی به سر می‌برند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از ورود شهرستان‌های گرمه و فاروج به وضعیت زرد کرونا خبر داد و گفت: میزان بستری روزانه در حال افزایش است.

وی افزود: با اینکه تعداد موارد بستری در حال افزایش است اما تغییری در میزان فوت شاهد نبودیم و هم چنان روزانه بین یک تا ۴ فوت را شاهد هستیم.

هاشمی از مثبت شدن ۴۳ درصد تست‌های کرونا در استان خبر داد و گفت: روزانه ۴۰۰ تست کرونا در خراسان شمالی انجام می‌شود که نشان می‌دهد تعداد بیماران کرونایی رو به افزایش است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان داشت: شاهد استقرار اپیدمی پنجم کرونا در استان هستیم لذا در روزهای آتی تعداد موارد بستری باز هم افزایش خواهد یافت.