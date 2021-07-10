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۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۱

رئیس علوم پزشکی خراسان شمالی:

موج پنجم کرونا خراسان شمالی را فرا گرفت/ افزایش بیماران در استان

موج پنجم کرونا خراسان شمالی را فرا گرفت/ افزایش بیماران در استان

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: شاهد استقرار اپیدمی پنجم کرونا در استان هستیم لذا در روزهای آتی تعداد موارد بستری باز هم افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی صبح شنبه در ستاد مدیریت بیماری کرونا خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اکنون شهرستان‌های بجنورد، شیروان و اسفراین در وضعیت قرمز کرونا و شهرستان‌های راز و جرگلان و جاجرم در وضعیت نارنجی به سر می‌برند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از ورود شهرستان‌های گرمه و فاروج به وضعیت زرد کرونا خبر داد و گفت: میزان بستری روزانه در حال افزایش است.

وی افزود: با اینکه تعداد موارد بستری در حال افزایش است اما تغییری در میزان فوت شاهد نبودیم و هم چنان روزانه بین یک تا ۴ فوت را شاهد هستیم.

هاشمی از مثبت شدن ۴۳ درصد تست‌های کرونا در استان خبر داد و گفت: روزانه ۴۰۰ تست کرونا در خراسان شمالی انجام می‌شود که نشان می‌دهد تعداد بیماران کرونایی رو به افزایش است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان داشت: شاهد استقرار اپیدمی پنجم کرونا در استان هستیم لذا در روزهای آتی تعداد موارد بستری باز هم افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 5254444

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