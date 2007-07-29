احمدی نژاد 15 مرداد به الجزایر می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی سفارت ایران درالجزایردرگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اعلام کرد: دراین سفردو روزه ، "احمدی نژاد" با "عبدالعزیز بوتفلیقه" همتای الجزایری خود مذاکراتی انجام می دهد.

سخنگوی سفارت ایران درالجزایر تصریح کرد: سفر"احمدی نژاد" به الجزایرکه در راس هیئت مهم سیاسی و اقتصادی انجام می شود، از سفری که "محمد خاتمی" رئیس جمهوری سابق ایران درسال 2004 به الجزایر داشت ودرخلال آن تهران آمادگی خود را برای همکاری با الجزایر به منظورفعال کردن فعالیت های هسته ای آن اعلام کرد، کم اهمیت ترنیست.

دراین رابطه منابع آگاه اعلام کردند: هیئت رسمی ایرانی دراین سفربا طرف الجزایری خود درباره افزایش سرمایه گذاری طرف ایرانی در الجزایر مذاکراتی انجام می دهد.

بر اساس این گزارش،"حسین عبدی ابیانه" سفیر ایران در الجزایر در هفته های گذشته با عبدالعزیز بلخادم" نخست وزیر الجزایر و برخی از وزیران کابینه وی از جمله "بوعبدالله غلام الله" وزیراموردینی ، "نورالدین موسی" وزیر مسکن دیدارهایی داشت.

درزمینه سیاسی نیزمنابع آگاه اعلام کردند: برنامه هسته ای ایران ، اوضاع عراق و فلسطین و طرح "اتحادیه مدیترانه ای" که "نیکولا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه مروج آن است، درراس موضوعاتی است که احمدی نژاد و بوتفلیقه درباره آن رایزنی می کنند.

موضوع مناقشه صحرای غربی و مبارزه با تروریسم از دیگر موضوعاتی است که دوطرف ایرانی و الجزایری به آن خواهند پرداخت.

این روزنامه چاپ لندن درادامه با اشاره به اینکه رئیس جمهوری الجزایر درمناسبت های مختلف بارها حمایت کشورش را از دستیابی ایران به فناوری هسته ای اعلام کرده است،نوشت : کارشناسان، سفر"احمدی نژاد" را در چارچوب بهبود تدریجی روابط دوجانبه دوکشور قلمداد می کنند؛ روابطی که دوره های سختی را بعد از بحران امنیتی دهه نود پشت سرگذراند.

ایران و الجزایر روابط دیپلماتیک خود را بعد از 7 سال باردیگر در سال 2000 از سرگرفتند.

لازم به ذکر است منوچهر متکی وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی ایران، 11 خرداد، سفر دو روزه ای به الجزایر داشت که طی آن با عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری، عبدالعزیز بلخادم نخست وزیر و محمد بجاوی وزیر امور خارجه الجزایر دیدار کرد.



مناسبات دو جانبه و راههای توسعه آن، مسائل مهم منطقه ای و بین المللی است که محورهای مهم مذاکرات متکی و مقام های الجزایر بود .

در این دیدارها بر ضرورت گسترش مناسبات دو جانبه به ویژه در زمینه اقتصادی و تجاری میان الجزیره وتهران تاکید شد .

نکته مهم در دیدارهای متکی و مقام های الجزایر حمایت مجدد الجزیره از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای تهران بود .