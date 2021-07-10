معرفی فرهیختگان گیلانی برای استفاده در هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی پیش از ظهر شنبه در دومین نشست کارشناسی مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به اینکه این استان از وجود فرهیختگان بسیاری بهره مند است، اظهار کرد: بسیاری از این افراد می‌توانند در عرصه‌های مدیریتی فعالیت داشته باشند.

وی بر لزوم توجه دولت سیزدهم در استفاده از این مدیران در هیئت دولت و سایر ارگان‌ها تأکید کرد و گفت: رئیس جمهور منتخب می‌تواند در انتصاب مدیران و پیشنهاد وزرای دولت جدید به مجلس به نیروهای گیلانی توجه داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر پیگیری خواسته‌های به حق مردم توسط دولت جدید، بیان کرد: دولت جدید باید با استفاده از ظرفیت نمایندگان مردم در مجلس بتواند مشکلات مردم به ویژه مردم استان گیلان را پیگیری و برطرف کند.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه رئیس جمهور منتخب برای انتصاب مدیران به نظر مردم توجه ویژه ای دارد، گفت: انتصاب مدیران استانی لازم است با مشورت نمایندگان استان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه نقد است که انسان را ارشاد می‌کند، تصریح کرد: اگر چه برخی انتقادها انسان را عصبانی می‌کند اما هدایتگر فرد به راه درست است.

امام جمعه رشت، نمایندگان مردم در مجلس را انتقال دهندگان مشکلات جامعه دانست و اضافه کرد: نقد سازنده از وظایف نمایندگان مجلس است البته نقدها باید در راستای اصلاح امور بوده و تخریب کننده نباشد.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه معرفی افراد توانمند برای تصدی‌ها به ویژه وزارتخانه‌ها به معنای سهم خواهی از دولت جدید نیست، اظهار کرد: مجمع نمایندگان در مسائل کلان کشوری و استانی با مشورت نخبگان تصمیم گیری می‌کنند.

وی، سه شاخصه مهم یک مسئول در تراز نظام اسلامی را مؤمن، انقلابی و جهادی ذکر و اظهار کرد: مردم علاقمند هستند مجمع نمایندگان استان در انتصاب افراد برای تصدی مسئولیت‌ها تصمیم گیری کنند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر مطالعه نامه امیر مؤمنان امام علی علیه السلام به مالک اشتر، بیان کرد: امیر مؤمنان (ع) ریزترین دستورها که مربوط به یک مدیر است، را بیان فرمودند.