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۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۱۰

نوش آبادی:

تصمیمات شورای فرهنگ عمومی در حکم قانون محسوب می شود

تصمیمات شورای فرهنگ عمومی در حکم قانون محسوب می شود

پیشوا- نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیمات شورای فرهنگ عمومی در حکم قانون محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش‌آبادی پیش از ظهر شنبه در سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی پیشوا طی سخنانی گفت: شورای فرهنگ عمومی در سطح ملی، از شوراهای معتبر و کارآمدی است که ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند.

نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: شورای فرهنگ عمومی وظیفه تهیه سندِ مهندسیِ فرهنگیِ کشور را بر عهده دارد و تصمیمات آن، در حکم قانون محسوب می‌شود.

در ادامه این جلسه امام جمعه پیشوا نیز گفت: پتانسیلی به نام دانشگاه در پیشوا داریم، بهتر است که به جهت پیشبرد اهداف فرهنگی از این مرکز علمی مرجع استفاده کنیم.

حجت الاسلام روح الله باقری افزود: به طور مثال اکنون که کارگروه سبک زندگی ایرانی، اسلامی مطرح و جزو مصوبات شورای فرهنگ عمومی است، دانشگاه‌ها بیایند و ورود کنند، به این موضوع مهم در قالب مبحث علمی نگاه کنند، درباره آن پژوهش کنند تا نتیجه بهتری به دست بیاید.

کد مطلب 5254495

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