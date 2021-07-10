نوع واریانت دلتای شناسایی شده در بهبهان مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ابول نژادیان پیش از ظهر امروز شنبه در نشست ستاد استانی مقابله با کرونا اظهار کرد: نمونه مشکوک شناسایی شده در شهرستان بهبهان برای آزمایش‌های تکمیلی ارسال شده و هنوز نوع واریانت مشخص نیست و به محض قطعی شدن نوع ویروس به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: با توجه به افزایش آمار کرونا در استان‌های همجوار نیاز است که در خوزستان نیز وضعیت هشدار را یک پله بالاتر قرار دهیم و مراقبت‌ها را تشدید کنیم.

وی تصریح کرد: در هفته اخیر گرچه شمار فوتی‌های کرونا در استان کاهشی بوده اما میزان کل موارد ابتلاء به کرونا و همچنین آمار بیماران بستری شاهد افزایش بوده که نگران‌کننده است.

ابول نژادیان با تأکید بر اینکه تقریباً ۵۰ درصد ابتلاء به کرونا در خانواده‌ها صورت می‌گیرد، ادامه داد: مردم باید ترددها و دورهمی‌های خانوادگی را به شدت محدود کنند تا گرفتار کرونا نشوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه ۲۱ درصد کل تست‌های سریع انجام شده در کشور در استان خوزستان انجام شده است، تأکید کرد: در مرزهای زمینی و دریایی کنترل گذرگاه‌ها را تشدید کردیم تا از ورود سوش‌های جهش یافته جلوگیری کنیم.

وی گفت: حدود ۲۵ درصد از سالمندان بالای ۷۰ سال تاکنون برای واکسیناسیون مراجعه نکرده‌اند و این در حالی است که این گروه بیشترین ریسک ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا را دارند و امید می‌رود که با تأکید رسانه‌ها و خانواده‌ها این افراد برای تزریق واکسن مراجعه کنند.