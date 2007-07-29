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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۲۹

"نقد ادبی و تئوری" ترجمه می شود

کتاب "نقد ادبی و تئوری" آندریو بنت توسط دکتر احمد تمیم داری در دست ترجمه است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تمیم داری تاکنون ترجمه پنج فصل از این کتاب را به پایان برده و در حال حاضر مشغول تکمیل سایر فصول آن است.

"نقد ادبی و تئوری" را "آندریو بنت" نوشته است که طی آن به تشریح نظریاتی جدید در حوزه ادبیات پرداخته است. به گفته این مترجم و مدرس دانشگاه، کتاب حاضر تفاوت هایی با سایر نقدهای ادبی دارد که برای دانشجویان و علاقه مندان نظریات روز ادبی مفید خواهد بود. این کتاب را احتمالا نشر روزنه منتشر خواهد کرد.

"گستره شعر فارسی در انگلستان و آمریکا" اثر دیگری است که امسال با ترجمه و گردآوری احمد تمیم داری از سوی نشر روزنه وارد بازار کتاب شده است.

کد مطلب 525452

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