"نقد ادبی و تئوری" ترجمه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تمیم داری تاکنون ترجمه پنج فصل از این کتاب را به پایان برده و در حال حاضر مشغول تکمیل سایر فصول آن است.

"نقد ادبی و تئوری" را "آندریو بنت" نوشته است که طی آن به تشریح نظریاتی جدید در حوزه ادبیات پرداخته است. به گفته این مترجم و مدرس دانشگاه، کتاب حاضر تفاوت هایی با سایر نقدهای ادبی دارد که برای دانشجویان و علاقه مندان نظریات روز ادبی مفید خواهد بود. این کتاب را احتمالا نشر روزنه منتشر خواهد کرد.

"گستره شعر فارسی در انگلستان و آمریکا" اثر دیگری است که امسال با ترجمه و گردآوری احمد تمیم داری از سوی نشر روزنه وارد بازار کتاب شده است.