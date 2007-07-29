واکنش گروه های فلسطینی به حذف واژه "مقاومت مسلحانه" از برنامه دولت انتصابی ابومازن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی عرب 48، در پی اقدام اخیر دولت انتصابی ابومازن مبنی بر حذف واژه "مقاومت مسلحانه" از برنامه های این دولت، تیپ ناصر صلاح الدین شاخه نظامی کمیته های مقاومت مردمی فلسطین امروز اعلام کرد که نسبت به این اقدام بی تفاوت نخواهد بود.

"ابوعبیر" سخنگوی تیپ ناصر صلاح الدین در یک کنفرانس خبری درغزه گفت : واکنش ما در برابر اقدام دولت انتصابی ابومازن همچون واکنش ما به اقدامات اشغالگران قدس خواهد بود.

وی با غیرقانونی و غیرمردمی خواندن دولت سلام فیاض افزود: تیپ ناصر صلاح الدین تنها دولت قانونی "اسماعیل هنیه" در غزه را به رسمیت می شناسد و با آن تعامل خواهد داشت.

"ابو مجاهد" سخنگوی کمیته های مقاومت مردمی فلسطین نیز تصریح کرد: حذف واژه مقاومت مسلحانه از برنامه های دولت سلام فیاض به معنای به رسمیت شناختن اقدامات اشغالگرانه رژیم صهیونیستی و چشم پوشی از قدس و دیگر اراضی اشغالی فلسطین است.

"جمیل مزهر" عضو کمیته مرکزی جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز دراین باره اظهار داشت: تا زمانی که اراضی فلسطین در اشغال صهیونیست ها قرار دارد، گزینه مقاومت تنها گزینه استراتژیک در مقابله با اشغالگران قدس خواهد بود.