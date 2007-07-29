این بازیگر و کارگردان تئاتر در این باره به خبرنگار مهر گفت: "پیش از این قرار بود در نمایش "آکتریس جی" خانم نجم‌آبادی و بعد از ایشان گلچهره سجادیه نقش اصلی را بازی کنند که به خاطر مشکلات ناشی از تداخل کاری این امر میسر نشد. به همین خاطر به پیشنهاد اعضا گروه قرار شد خودم این نقش را بر عهده بگیرم."



معترف درباره کارگردانی و بازیگری همزمان در "آکتریس جی" افزود: "من حدود سه ماه است با این کار زندگی می‌کنم و می‌دانم کارگردانی و بازیگری همزمان دشوار است. به همین خاطر از حسن باستانی به عنوان مشاور کارگردان کمک گرفته‌ام. ضمنا از بازی من فیلم گرفته می‌شود تا خودم هم آنها را ببینم و در تمرینات از بازی مقابل آینه هم استفاده می‌کنم."



"آکتریس جی" درباره زنی هنرپیشه است که تمام نقش‌هایی را که زمانی دوست داشته بازی کند و نقش‌هایی را که دوست‌شان داشته یا از آنها متنفر بوده، برای خود بازی می‌کند. قرار است این نمایش با هماهنگی مدیریت هنرهای نمایشی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از 11 مردادماه در سالن کوچک فرهنگسرای هنر روی صحنه برود.

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