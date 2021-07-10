ناوگان حمل و نقل درون شهری زنجان نوسازی می شود

حبیب الله ملایی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دو بحث نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی زنجان را در حال پیگیری هستیم که در همین راستا دنبال اوراق مشارکت هستیم و مبلغ ۶۰ میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت از سوی شهرداری زنجان در دستور کار است.

وی افزود: مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی اخذ شده است و در حال حاضر در حال مذاکره با بانک عامل است، هستیم تا بتوانیم نسبت به خرید اتوبوس و یا مینی‌بوس برای ناوگان حمل و نقل شهری زنجان اقدام کنیم.



یگانه ادامه داد: بازسازی ۶۲ دستگاه اتوبوس را نیز در دستور کار داریم که شهرداری با استفاده از نرخ تسهیلات سود بانکی پایین در صدد هستیم این تسهیلات را از دو صندوق دریافت کرده و نسبت به این کار اقدام کنیم.

شهردار زنجان با بیان اینکه ارائه سوبسید به اتوبوس‌رانی از سوی وزارت کشور تایید و مصوب شده است، این در حالی است که برای ناوگان تاکسی‌رانی این سوبسید مصوب نشده است، گفت: وقتی صحبت از ناوگان حمل و نقل عمومی به میان می‌آید، منظور ما و آنچه که در دنیا معمول است، اتوبوس است، این در حالی است که تاکسی وسیله نقلیه شخصی است.