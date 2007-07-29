ارتقای 12 درمانگاه فرهنگیان تا سطح بیمارستان و مراکز جراحی

به گزارش خبرنگارمهر ، محمود فرشیدی صبح امروز - یکشنبه 7 مرداد -در مراسم افتتاح واحد دندانپزشکی مجتمع درمانگاهی تخصصی معلم واقع در خیابان حافظ تهران ادامه داد : ارائه خدمات درمانی به فرهنگیان ازمهم ترین ضروریات است .

وی خاطر نشان ساخت : افتتاح این مجتمع گام نخست همبستگی دو وزارت خانه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به شمار می رود و چنانچه بتوانیم از امکانات بالای نیروی انسانی در این دو بخش بهره مند شویم و آن ها را ساماندهی کنیم می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم .

وزیرآموزش و پرورش تاکید کرد : همه مسئولان باور دارند که آموزش و پرورش زیربنایی ترین نهاد نظام به شمار می رود اما ممکن است در برنامه ریزی ها به این امر مهم کمتر توجه شود .

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم، علی قطب الدینی مدیر کل امور رفاهی و تعاون وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد : این مجتمع 5 واحد دارد که بخش دندانپزشکی آن امروز و بخش های دنداپزشکی اطفال ، جراحی ، بیماران خاص و عقب ماندگان ذهنی آن نیز تا پایان امسال به بهره برداری کامل می رسد .

وی ادامه داد : این مجتمع شامل دو مجوز درمانگاهی و دندانپزشکی تخصصی است .

از طرف دیگر احمدی دبیر کارگروه امور درمانی کشور نیز به عنوان مدیر ساخت این پروژه از ویژگی های کم نظیر آن نام برد و گفت : راه اندازی این مجتمع از ابتدای اردیبهشت امسال و با فعالیت 6هزار و 830 نفر ساعت به اتمام رسیده است .

وی تصریح کرد: رعایت اصول بهداشتی، جدیدترین ابزار، دستگاه های تشخیص بیماری، روش های استریل مقابل دید مراجعه کنندگان، استفاده از اساتید و صاحب نظران بهداشت دهان و دندان و دوربین ها داخلی دهان و... از دیگر ویژگی های این مجتمع تخصصی درمانی دندانپزشکی است.

گفتنی است همزمان با آغاز به کار رسمی این مجتمع دکتر موسوی به عنوان سرپرست و مدیر عامل این مجتمع انتخاب شد.